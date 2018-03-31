Моуриньо уверен, что плохая форма Погба — не следствие травмы

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что неважная игра полузащитника Поля Погба не связана с перенесенной травмой.

Второй сезон Погба после возвращения на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" складывается невыразительно. В последние недели Поль настолько плох, что зачастую Моуриньо приходится его менять — или даже оставлять вне стартовых 11.



Существует мнение, что 25-летний француз до сих пор окончательно не оправился после травмы задней поверхности бедра — Погба вернулся в строй в ноябре, пропустив 10 недель — однако Моуриньо так не считает.



"Это не имеет никакого отношения к его травме. Его восстановление прошло хорошо. С чем тогда связана его плохая форма? Спросите его. Когда у вас будет шанс, спросите, что он сам думает об этом".



"Я тружусь, чтобы добиться от него лучшей игры. Это единственное, что я могу. Я не могу ничего другого. Он перенес тяжелую травму в этом сезоне и в прошлом сезоне, но я думаю, сейчас он в полном порядке. Это была сложная травма — травма, которая для других игроков, других клубов, других медицинских штабов заканчивается операцией".



"Он же предпочел вариант без операционного стола, и его восстановление прошло по-настоящему хорошо. Думаю, он более чем в порядке в плане восстановления после этой мышечной травмы. Это здесь совершенно не при чем", — цитирует Погба Sky Sports.