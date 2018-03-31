Клопп не заберет капитанскую повязку у Хендерсона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что полузащитник Джордан Хендерсон останется его капитаном.

К лидерским качествам Хендерсона давно существуют определенные вопросы, а в этом сезоне существующие сомнения лишь усилились — Джордан не всегда имеет место в стартовом составе, с недавних пор получив серьезного конкурента в лице Ван Дейка.



Среди болельщиков "красных" уже слышны призывы передать повязку Ван Дейку, новоиспеченному капитану сборной Голландии, однако Клопп продолжит доверять Хендерсону.



"Мы в "Ливерпуле" нуждаемся в такого рода игроках, которые обладают лидерскими качествами. Хендо и Виргил — лидеры, и это классно. Однако я не настолько заинтересован в разговорах о капитанстве, как вы. За последние дни я многое узнал о роли капитана в крикете, но здесь я особо не понимаю, о чем речь".



"Хендо невероятным образом справляется со своей работой здесь. Если вы спросите меня, думаю ли я передать кому-нибудь повязку, то мой ответ отрицательный. Нуждаешься ли ты в более чем одном игроке, который берет ответственность в коллективе? Да, конечно. Виргил один из таких".



"Приятно, что он стал капитаном сборной Голландии. Однако это не означает, что в этой роли у него будут только великолепные дни. Капитанство кажется приятной вещью только на первый взгляд, а дальше это лишь упорная работа".



"Если бы я спросил в раздевалке "кто хочет быть капитаном в следующем году", то не думаю, что увидел бы 28 поднятых рук. Это тяжелая работа, и за нее не доплачивают. С ней обязанностей больше, но не сильно больше прав, если честно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.