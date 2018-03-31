Боулд сомневается, что Уилшир когда-нибудь будет свободен от травм

Джек Уилшир Тренерский штаб "Арсенала" сомневается, что полузащитник Джек Уилшир когда-нибудь окончательно решит свои многочисленные проблемы со здоровьем.

Как известно, "Арсенал" отказывается улучшать свое предложение о новом контракте для Уилшира, чье действующее соглашение истекает в конце сезона. Из намека Боулда можно сделать предположение, что клуб поступает таким образом, поскольку не верит, что Джек когда-нибудь залечит все свои болячки.

"Возможно, ему до конца карьеры придется отвлекаться на мелкие повреждения. Когда Джек в форме, он очень хороший игрок. И, конечно, мы надеемся, что он преодолел все свои проблемы".

"Я знаю Джека еще с тех пор, как он играл в академии. Он великолепный футболист, который просто обожает этот клуб. Но, боюсь, его травмы – это нечто хроническое", - сообщил Боулд Daily Mail.




Метки Арсенал, Боулд, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 31.03.2018 09:00

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  1. ray-black 31.03.2018 09:22 # ray-black
    Ну не футболист. Как тот же Кэрролл или Компани. Вечные хроники. Организм им ясно говорит что нагрузки профессионального футбола не для них.

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