Боулд сомневается, что Уилшир когда-нибудь будет свободен от травм
Тренерский штаб "Арсенала" сомневается, что полузащитник Джек Уилшир когда-нибудь окончательно решит свои многочисленные проблемы со здоровьем.
Как известно, "Арсенал" отказывается улучшать свое предложение о новом контракте для Уилшира, чье действующее соглашение истекает в конце сезона. Из намека Боулда можно сделать предположение, что клуб поступает таким образом, поскольку не верит, что Джек когда-нибудь залечит все свои болячки.
"Возможно, ему до конца карьеры придется отвлекаться на мелкие повреждения. Когда Джек в форме, он очень хороший игрок. И, конечно, мы надеемся, что он преодолел все свои проблемы".
"Я знаю Джека еще с тех пор, как он играл в академии. Он великолепный футболист, который просто обожает этот клуб. Но, боюсь, его травмы – это нечто хроническое", - сообщил Боулд Daily Mail.
31.03.2018 09:00
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Ну не футболист. Как тот же Кэрролл или Компани. Вечные хроники. Организм им ясно говорит что нагрузки профессионального футбола не для них.
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