Ибрагимович: "Я покорил Англию за три месяца"

Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что ему понадобилось всего три месяца, чтобы покорить Премьер-Лигу.

На прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" официально попрощался с 36-летним нападающим, который в дебютном сезоне на "Олд Траффорд" выиграл три трофея и забил больше 20 голов во всех турнирах.



Изначально журналисты сомневались, что Златан адаптируется к Премьер-Лиге, но швед уверяет, что покорил английский футбол за считанные месяцы. Такой же уровень игры Ибрагимович обещает показать в МЛС.



"Мне удалось завоевать Англию уже через три месяца. Я знал, что способен на это, хотя они говорили, что я чуть ли не прикован к инвалидному креслу и очень стар. Не беспокойтесь насчет моего возраста. Лев по-прежнему голоден", - цитирует Златана Daily Mirror.