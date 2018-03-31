Ибрагимович: "Я покорил Англию за три месяца"
Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что ему понадобилось всего три месяца, чтобы покорить Премьер-Лигу.
На прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" официально попрощался с 36-летним нападающим, который в дебютном сезоне на "Олд Траффорд" выиграл три трофея и забил больше 20 голов во всех турнирах.
Изначально журналисты сомневались, что Златан адаптируется к Премьер-Лиге, но швед уверяет, что покорил английский футбол за считанные месяцы. Такой же уровень игры Ибрагимович обещает показать в МЛС.
"Мне удалось завоевать Англию уже через три месяца. Я знал, что способен на это, хотя они говорили, что я чуть ли не прикован к инвалидному креслу и очень стар. Не беспокойтесь насчет моего возраста. Лев по-прежнему голоден", - цитирует Златана Daily Mirror.
31.03.2018 08:00
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Клоун
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видно что в апл нифига не сделал и компенсирует на словах
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Ну тогда и Оршавен ее покорил и БЕБЕ
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