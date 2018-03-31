Ибрагимович: "Я покорил Англию за три месяца"

Златан Ибрагимович Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что ему понадобилось всего три месяца, чтобы покорить Премьер-Лигу.

На прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" официально попрощался с 36-летним нападающим, который в дебютном сезоне на "Олд Траффорд" выиграл три трофея и забил больше 20 голов во всех турнирах.

Изначально журналисты сомневались, что Златан адаптируется к Премьер-Лиге, но швед уверяет, что покорил английский футбол за считанные месяцы. Такой же уровень игры Ибрагимович обещает показать в МЛС.

"Мне удалось завоевать Англию уже через три месяца. Я знал, что способен на это, хотя они говорили, что я чуть ли не прикован к инвалидному креслу и очень стар. Не беспокойтесь насчет моего возраста. Лев по-прежнему голоден", - цитирует Златана Daily Mirror.




Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 31.03.2018 08:00

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  1. arsenal-win 31.03.2018 09:16 # arsenal-win
    Клоун

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  2. eakz 31.03.2018 08:49 # eakz
    видно что в апл нифига не сделал и компенсирует на словах

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  3. dnb 31.03.2018 08:01 # dnb
    Ну тогда и Оршавен ее покорил и БЕБЕ

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