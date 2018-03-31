Куртуа не успевает восстановиться к матчу с "Тоттенхэмом"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа не успевает восстановиться к важнейшему матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Напомним, Куртуа пропустил победный матч против "Лестера" в Кубке Англии перед международным перерывом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Затем Тибо съездил в сборную Бельгии, но лишь для того, чтобы доктора зафиксировали его травму.



Как стало известно The Telegraph, 25-летний голкипер до сих пор не возобновил полноценные тренировки, что оставляет ему минимальные шансы принять участие в воскресном дерби.



Ожидается, что главный тренер "синих" Антонио Конте примет решение насчет Куртуа в самый последний момент — по аналогии со своим коллегой Маурисио Почеттино, который должен будет определить, готов ли сыграть за "Тоттенхэм" нападающий Харри Кейн, восстанавливающийся после травмы лодыжки.



Если чуда не случится, Конте придется довериться 36-летнему Вилли Кабальеро, который в этом сезоне Премьер-Лиги провел только один матч — против "Брайтона" 20 января.