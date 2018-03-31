Клопп предан "Ливерпулю"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что намерен остаться на "Энфилде" как минимум до истечения своего контракта.

В последние время из Германии, родины Клоппа, регулярно приходят слухи, что "Бавария" рассматривает Юргена на роль своего следующего главного тренера.

Однако Клопп великолепно себя чувствует в мерсисайдском клубе, с которым у него есть контракт до 2022 года. Юрген готов находится в "Ливерпуле", пока ему здесь рады.

"До тех пор, пока моей семье комфортно здесь и нравится быть здесь, я всегда буду исполнять свои обязательства по контракту. Однако не все в моих руках, особенно в футболе".

"Я правда надеюсь, что мы никогда не дойдем до ситуации, при которой люди будут говорить: "Надеюсь, завтра он покинет нас". Однако в данный момент никому не нужно переживать — если кто-то вообще переживает", — сообщил Клопп The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2018 06:00

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  1. benefactor 31.03.2018 06:22 # benefactor
    Топ!

    Некоторые типо Моура просто отдыхают на раскладушке все автобусе.

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