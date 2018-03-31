Клопп предан "Ливерпулю"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что намерен остаться на "Энфилде" как минимум до истечения своего контракта.

В последние время из Германии, родины Клоппа, регулярно приходят слухи, что "Бавария" рассматривает Юргена на роль своего следующего главного тренера.



Однако Клопп великолепно себя чувствует в мерсисайдском клубе, с которым у него есть контракт до 2022 года. Юрген готов находится в "Ливерпуле", пока ему здесь рады.



"До тех пор, пока моей семье комфортно здесь и нравится быть здесь, я всегда буду исполнять свои обязательства по контракту. Однако не все в моих руках, особенно в футболе".



"Я правда надеюсь, что мы никогда не дойдем до ситуации, при которой люди будут говорить: "Надеюсь, завтра он покинет нас". Однако в данный момент никому не нужно переживать — если кто-то вообще переживает", — сообщил Клопп The Telegraph.