Уилкинс госпитализирован с сердечным приступом

Рэй Уилкинс Бывший игрок "Челси", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рэй Уилкинс был госпитализирован с сердечным приступом.

Как сообщает The Telegraph, 61-летнему Уилкинсу стало плохо с сердцем в среду, находясь у себя дома в Кобхэме. Рэй упал и сильно ударился головой.

После госпитализации Уилкинс был введен в искусственную кому. В данный момент эксперт Sky Sports и talkSPORT сражается за свою жизнь — состояние Рэя оценивается как тяжелое.

Добавим, в последние годы у Уилкинса, поработавшего ассистентом главного тренера в "Челси", нередко возникали проблемы со здоровьем. Рэй лечился от язвенного колита, а июле перенес операцию по двойному шунтированию сердца.



Метки Уилкинс

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2018 02:00

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  1. ccchelsea 31.03.2018 02:58 # ccchelsea
    Хоть на время недоэксперт закроет своё ебало. А так здоровья конечно. Дай бог чтобы всё хорошо закончилось.

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