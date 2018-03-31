Уилкинс госпитализирован с сердечным приступом
Бывший игрок "Челси", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рэй Уилкинс был госпитализирован с сердечным приступом.
Как сообщает The Telegraph, 61-летнему Уилкинсу стало плохо с сердцем в среду, находясь у себя дома в Кобхэме. Рэй упал и сильно ударился головой.
После госпитализации Уилкинс был введен в искусственную кому. В данный момент эксперт Sky Sports и talkSPORT сражается за свою жизнь — состояние Рэя оценивается как тяжелое.
Добавим, в последние годы у Уилкинса, поработавшего ассистентом главного тренера в "Челси", нередко возникали проблемы со здоровьем. Рэй лечился от язвенного колита, а июле перенес операцию по двойному шунтированию сердца.
31.03.2018 02:00
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Хоть на время недоэксперт закроет своё ебало. А так здоровья конечно. Дай бог чтобы всё хорошо закончилось.
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