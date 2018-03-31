32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 31 марта восемью поединками стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



В случае победы на "Селхерст Парк" "Ливерпуль" сможет сделать двузначным свой отрыв от "Челси", который занимает пятую позицию, но не оставляет надежд вытеснить кого-либо из топ-4. В то же время "красные" будут понимать, что провели на два матча больше "синих" и все еще должны сыграть с ними в остатке сезона. Все это должно подстегнуть команду Юргена Клоппа, чтобы набрать свои очки там, где положено. "Кристал Пэлас" потерпел три кряду домашних поражения против "Ливерпуля" с учетом всех соревнований.



"Кристал Пэлас" предстоит оценить состояние Уилфрида Захи, который из-за проблем с коленом не мог полноценно тренироваться во время международного перерыва. Также под вопросом Джеймс Томкинс и Александер Серлот. Джоэл Уорд и Джеффри Шлюпп вне игры.



"Ливерпуль" на несколько недель лишился защитника Джо Гомеса, который вернулся с травмой лодыжки из сборной Англии. Эмре Джан имеет проблемы со спиной, и его участие в матче под вопросом. Свой первый поединок в этом сезоне может провести Натаниэль Клайн.



НЬЮКАСЛ — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



Два предыдущих матча "Хаддерсфилда" стали матчами упущенных возможностей. "Терьеры" тоже встречались со своими прямыми конкурентами в борьбе за выживание, подарив ничью "Суонси" и победу "Кристал Пэлас". Третья кряду осечка против соседа по турнирной таблице — у "Ньюкасла" всего на одно очко больше — может усугубить положение команды Дэвида Вагнера и негативно сказаться на ее уверенности в себе. В шести последних встречах этих соперников было забито 26 голов — в среднем по 4.3 гола за матч.



Наконец, готов дебютировать за "Ньюкасл" январский новичок Ислам Слимани. Мэтт Ритчи залечил повреждение паха.



Из своих сборных с травмами вернулись игроки "Хаддерсфилда" Филип Биллинг и Аарон Муй, но сейчас они в порядке. Михаэль Хефеле и Данни Уильямс в остатке сезона уже не сыграют.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СУОНСИ 17:00 Онлайн-трансляция



Пытаясь удержаться на втором месте в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Суонси", который при Карлуше Карвальяле взлетел со дна таблицы и теперь имеет три очка преимущества над зоной вылета. Уже через тур "красных дьяволов" ждет дерби против "Манчестер Сити", и чтобы избежать коридора почета в матче с соседями и максимально отложить их чемпионство, команде Жозе Моуриньо необходимо побеждать "лебедей". Ранее в этом сезоне "Юнайтед" уже дважды одолел "Суонси" с общим счетом 6:0 — в Премьер-Лиге и Кубке Лиги.



Лазарет "Юнайтед" покинули Маркос Рохо, Фил Джонс и Андер Эррера, но Эшли Янг испытывает некоторый дискомфорт в лодыжке. Дейли Блинд команде не поможет.



По-прежнему дисквалифицирован нападающий "Суонси" Джордан Айю. Анхель Рангель и Ренату Санчеш все еще лечатся.



БРАЙТОН — ЛЕСТЕР 17:00



Даже если не в этом матче, то в двух следующих, против "Хаддерсфилда" и "Кристал Пэлас", "Брайтон" может снять последние сомнения насчет продления прописки в Премьер-Лиге и присоединиться к числу команд вроде "Лестера", которые просто доигрывают сезон. Серия из трех кряду домашних побед вдохновляет "чаек" на этот заключительный рывок. В четырех последних выездах к "Брайтону" в рамках чемпионата "лисы" ни разу не выигрывали, потерпев три поражения.



Полузащитник "Брайтона" Дэйл Стивенс до сих пор не приступил к тренировкам и может пропустить третий матч кряду. Гаэтан Бонг залечил бедро. Леонардо Ульоа не сыграет из-за условий своей аренды, Антони Нокар — из-за дисквалификации.



Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо вернулся с переломом руки из сборной Нигерии, однако все равно надеется сыграть. У Мэтта Джеймса обострение травмы ахилла.



ВЕСТ БРОМВИЧ — БЕРНЛИ 17:00



"Бернли" является одной из трех команд, которые умудрились проиграть "Вест Бромвичу" в этом сезоне — это случилось еще в августе, когда "дрозды" отпраздновали минимальную победу на "Терф Мур" и могли похвастать шестью очками из шести возможных после двух первых туров. В данный момент "дрозды" уже на 10 баллов отстают от спасительного места и практически смирились с тем, что следующую кампанию начнут в Чемпионшипе. "Вест Бромвич" не потерпел ни одного поражения в пяти последних встречах с "бордовыми" в рамках Премьер-Лиги — две ничьи и три победы.



"Вест Бромвич" будет лишен травмированных полузащитников Сэма Филда и Гарета Бэрри. Также отсутствуют Насер Шадли и Даниэль Старридж.



"Бернли" вновь может рассчитывать на Йоханна Берг Гудмундссона и Стивена Уорда. Том Хитон оправился после вывиха плеча, однако место в воротах прочно занимает Ник Поуп.



ВЕСТ ХЭМ — САУТГЕМПТОН 17:00



"Вест Хэм" молится, чтобы случившиеся на матче с "Бернли" беспорядки не повторились на сей раз. За три недели, прошедшие с того поражения 0:3, "молотобойцы" сделали определенные выводы, усилив меры безопасности и попытавшись найти общий язык с недовольными фанатами. "Саутгемптон" располагается в зоне вылета, но всего в одной строчке позади "Вест Хэма", с которым "святые" были бы счастливы поменяться местами. "Саутгемптон" выиграл три из четырех последних встреч с "молотобойцами".



Защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку возвращается после шести матчей дисквалификации. Эдмилсон Фернандеш поправил свое здоровье. Мануэль Лансини вернулся с небольшим ушибом из сборной Аргентины.



Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин вернулся в строй после трех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Надеется залечить аналогичное повреждение и Стивен Дэвис. Райан Бертран досрочно вернулся из сборной Англии, но его состояние не вызывает вопросов.



УОТФОРД — БОРНМУТ 17:00



Перед международным перерывом оборона "Уотфорда" выглядела совершенно беззащитно против нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Логично предположить, что главный тренер "шершней" Хави Грасия захочет увидеть реакцию в матче с "Борнмутом", тем более перед собственными болельщиками. И для тех, и для других победа практически станет гарантией продления прописки в элите. "Уотфорд" не знает поражений уже в пяти встречах с "вишенками" в рамках Премьер-Лиги, но три из них завершились вничью.



В прошлую субботу защитник "Уотфорда" Крейг Кэткарт сыграл впервые за семь последних месяцев, приняв участие в матче за сборную Северной Ирландии. Близок к выздоровлению и Кристиан Кабаселе, но Юнес Кабул, Том Клеверли, Жерар Деулофеу и Исаак Саксесс по-прежнему вне игры.



"Борнмут" снова может рассчитывать на Асмира Беговича и Харри Артера. Адам Смит и Лис Муссе вернулись из своих сборных с болячками.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



"Эвертон" — единственная команда из числа выступающих в Премьер-Лигу, которую Хосеп Гвардиола еще не обыгрывал за время работы с "Манчестер Сити". Каталонскому тренеру придется это сделать, если он всерьез хочет оформить чемпионство в дерби с "Манчестер Юнайтед" через неделю. Однако задачу Гвардиолы осложняет близость матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" и тот факт, что "ириски" не знают поражений на своем поле с 1 января. В четырех последних встречах с "горожанами" в рамках Премьер-Лиги "Эвертон" ни разу не уступил, трижды сыграв вничью.



Некоторые проблемы с бедром есть у полузащитника "Эвертона" Идриссы Гейе. Эшли Уильямс завершает отбывать дисквалификацию.



"Сити" предоставит отдых Джону Стоунсу, который вернулся с сотрясением из сборной Англии. Серхио Агуэро почти залечил колено, но Гвардиола, вероятно, не будет им рисковать.