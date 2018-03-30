Хамес не променяет "Баварию" на Премьер-Лигу

Хамес Родригес Атакующий полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал, что переезду в Премьер-Лигу предпочтет постоянный контракт с чемпионами Бундеслиги.

26-летний колумбиец, принадлежащий "Реалу", проводит великолепный сезон в "Баварии", забив четыре гола и сделав восемь результативных передач. При этом аренда Хамеса истекает только через год.

Тем не менее, клубы Премьер-Лиги активно следят за будущим плеймейкера, который этим летом отправится на Чемпионат Мира в России. Однако самого Родригеса переезд в Англию не интересует.

"Неудачные моменты в "Реале" помогли мне повзрослеть и стать сильнее. Я понял, что в таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и держать все под контролем".

"Сейчас в "Баварии" я чувствую себя просто прекрасно. Мне хорошо здесь, и я не хочу никуда уезжать", - приводит слова Хамеса The Sun.




Метки Бавария, Премьер-Лига, Родригес

Автор foxmcfc   

Дата 30.03.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 30.03.2018 22:35 # ganinilyha
    На победных харчах.. легенда Колумбии, 10-кратный чемпион Германии etc.

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  2. chelsealondon 30.03.2018 22:22 # chelsealondon
    4 года назад по топовее играл....

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