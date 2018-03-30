Моуриньо не советовался с Дешамом насчет позиции Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отрицает, что советовался со своим коллегой из сборной Франции Дидье Дешамом насчет оптимальной позиции для Поля Погба.

На этой неделе прошла информация, что Моуриньо обратился за помощью к Дешаму, чтобы определиться с идеальной позицией для Погба, которому зимой не всегда находилось место в стартовом составе МЮ.



Однако после возвращения Поля из сборной Франции Моуриньо ясно дал понять, что не советовался со своим коллегой. Португалец не контактировал с Дешамом уже несколько лет.



"Нет, это не правда. Последний раз я разговаривал с Дидье Дешамом, когда наши команды играли друг против друга много лет назад. Мы уже давно с ним не общались", - сообщил Моуриньо Sky Sports.