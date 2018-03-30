"Сити" не получит Иско

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на слухи, сватающие плеймейкера Иско в "Манчестер Сити". Француз исключил расставание с лидером сборной Испании.

После того, как Иско отметился хет-триком в товарищеском матче с Аргентиной, испанец рассказал, что его не устраивает отсутствие игровой практики в "Реале", и он не понимает, как вернуть доверие Зидана.



Спустя короткое время в прессе появились слухи, что ситуацией готов воспользоваться "Сити". Клуб с "Этихад" давно интересуется Иско и оценивает 25-летнего игрока в 75 миллионов фунтов.



Однако в пятницу Зидан выразил недоумение насчет спекуляций о будущем плеймейкера. Зинедин по-прежнему верит в Иско и рассчитывает на него в следующем сезоне.



"Я не думаю, что отношусь к Иско как-то несправедливо. Может быть, в сборной Испании его просто-напросто используют в другой роли. В любом случае он остается важным для нас игроком".



"На какой бы позиции Иско ни играл, он всегда выкладывается на 100 процентов. Иногда это приводит к успехам, иногда – нет. Я доволен его игрой и отношением к делу. Иско является игроком "Реала" и останется таковым", - цитирует Зидана Goal.