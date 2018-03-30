Моуриньо опечален расставанием с Ибрагимовичем
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал отъезд нападающего Златана Ибрагимовича в Америку громадной потерей для всего европейского футбола.
На прошлой неделе "красные дьяволы" согласились расторгнуть истекавший в конце сезона контракт Ибрагимовича, благодаря чему Златан тут же перебрался в клуб МЛС "ЛА Гэлакси".
За почти два сезона на "Олд Траффорд" Ибрагимович выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, пополнив свою внушительную коллекцию трофеев. Моуриньо не скрывает, что ему было грустно отпускать такого игрока.
"Лично мне всегда грустно, когда большие игроки приближаются к концу. Я помню последний матч Луиша Фигу за "Интер" при мне, и это был один из моих наиболее печальных моментов. Мне всегда грустно, когда большие футболисты заканчивают играть или вступают в заключительный период своей карьеры".
"Златан тоже сделал шаг в эту сторону, попрощавшись с нами, и теперь европейский футбол навсегда теряет большого игрока, громадного игрока, потому что он уже не вернется на этот уровень футбола".
"В то же время я думаю, это будет замечательный период для него. Думаю, это замечательный переход от игрока к бывшему игроку. Для него будет очень хорошо провести этот период с "ЛА Гэлакси".
"Это будет очень хорошо и для американского футбола, учитывая то, на что он способен, чему он может научить, как он может привлекать людей. Его характер, есть страсть к футболу и уровень профессионализма всегда неизменны".
"Его восстановление после этой травмы было образцом профессионализма. Думаю, МЛС и Соединенные Штаты как футбольная страна получат от Златана больше, чем Златан от них".
"Для него же это просто возможность насладиться парой последних лет в футболе", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
30.03.2018 19:00
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У Златана оказывается есть терпение, так долго продолжал надеяться на лучший исход.. А может просто считал, что моур не чмоур?!
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