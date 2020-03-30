Гвардиола: "Мы должны сохранить Стерлинга"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб хочет заключить новый контракт с вингером Рахимом Стерлингом.

Прошлым летом будущее Стерлинга на "Этихад" внезапно оказалось под вопросом, поскольку Рахима попытался выменять "Арсенал" на нападающего Алексиса Санчеса. Тогда Гвардиола заблокировал сделку, а Стерлинг в ответ выдал свой лучший сезон в карьере.



Только в рамках Премьер-Лиги 23-летний англичанин забил 15 голов в 26 матчах, а поскольку действующий контракт Стерлинга истекает уже через два года, клуб вынужден задуматься о том, чтобы наградить Рахима новым соглашением. Эта задача имеет высокий приоритет для "Сити".



"Чики (Бегиристайн, спортивный директор) уже занимается этим. Несомненно, мы должны сохранить его. Возможно, теперь другим клубы проявят к нему интерес, потому что он играет так хорошо, но он знает, что важен для нас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.