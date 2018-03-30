Люк Шоу может получить еще один шанс от Моуриньо
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что защитник Люк Шоу может получить еще один шанс, несмотря на слухи о серьезном разладе в отношениях тренера и игрока.
Согласно свежим слухам в прессе, Шоу вспылил после своей замены в перерыве матча Кубка Англии против "Брайтона" ранее в марте, обвинив Моуриньо в предвзятом отношении к себе.
Однако накануне домашнего матча Премьер-Лиги против "Суонси" Жозе заверил, что Люк остается в его планах. Шоу даже может выйти на поле, ведь его главный конкурент по позиции Эшли Янг вернулся с небольшой травмой колена из сборной Англии.
"Если Люк Шоу доступен, то он всегда является одним из вариантов игры. Эшли Янг мог сыграть против "Брайтона", но я решил выпустить в старте Люка Шоу, поэтому никаких проблем нет".
"В заключительной стадии матча против сборной Италии у Янга возникли некоторые проблемы, но мы думаем, у него есть шансы восстановиться в срок", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
30.03.2018 17:00
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Надо не упускать такого топаря...
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