Клопп: "Переговоры с Джаном продолжаются"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его клуб продолжает переговоры с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте.
Действующее соглашение игрока сборной Германии истекает уже грядущим летом. Самый серьезный интерес к Джану проявляет "Ювентус", однако Эмре уже неоднократно говорил, что со своим будущим определится только после окончания сезон.
Ранее на текущей неделе в прессе появились слухи, что 24-летний полузащитник выразил готовность заключить новую сделку с "красными", если его зарплата будет увеличена до 200 тысяч фунтов в неделю. В завуалированной манере Джан быстро опроверг эту информацию через социальные сети.
На своей пресс-конференции в пятницу Клопп и вовсе высмеял эту историю, а также дал понять, что "Ливерпуль" все еще надеется сохранить Эмре.
"Он попросил 200 тысяч фунтов в неделю? На самом деле, 250!"
"Какова ситуация в данный момент? Открыта. Еще ничего не решено. Мы ведем переговоры с ним, и пока все хорошо за исключением того, что он до сих пор не заключил контракт с нами. Вот и все, у нас нет проблем в этом отношении", — цитирует Клоппа Sky Sports.
30.03.2018 16:35
Просмотров: 492
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Заебал этот петух. Пусть съебывается. Жоржа оформим. Кейта приходит, на худой есть Эджария (второй Почба), между прочим.
(ответить)
Классный игрок. Только за то, что его предки ормян абузили - ему нужно 200к в неделю предложить.
(ответить)
Лучше топовую статейку Лукомского прочитите.
«МЮ» слаб и труслив. Но Моуринью не заслужил увольнения
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/england/1636846.html?sl=1
(ответить)
Достали пиарить эту тварь. С приходом Кейта, Жоржинье и Ндиди этот калич и на скамеку не попадет. Не хочет 90к пусть катится.
(ответить)
В жопу Джана,а то начинается такая же эпопея как с Коутом, то хочу то не хочу дятел сука
(ответить)
Второнах.
(ответить)
дохуя новостей про весьма посредственного игрока, хотя с азаром такая же xуйня))
(ответить)
Первонах.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий