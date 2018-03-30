Клопп: "Переговоры с Джаном продолжаются"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его клуб продолжает переговоры с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте.

Действующее соглашение игрока сборной Германии истекает уже грядущим летом. Самый серьезный интерес к Джану проявляет "Ювентус", однако Эмре уже неоднократно говорил, что со своим будущим определится только после окончания сезон.



Ранее на текущей неделе в прессе появились слухи, что 24-летний полузащитник выразил готовность заключить новую сделку с "красными", если его зарплата будет увеличена до 200 тысяч фунтов в неделю. В завуалированной манере Джан быстро опроверг эту информацию через социальные сети.



На своей пресс-конференции в пятницу Клопп и вовсе высмеял эту историю, а также дал понять, что "Ливерпуль" все еще надеется сохранить Эмре.



"Он попросил 200 тысяч фунтов в неделю? На самом деле, 250!"



"Какова ситуация в данный момент? Открыта. Еще ничего не решено. Мы ведем переговоры с ним, и пока все хорошо за исключением того, что он до сих пор не заключил контракт с нами. Вот и все, у нас нет проблем в этом отношении", — цитирует Клоппа Sky Sports.