Клопп: "Переговоры с Джаном продолжаются"

Эмре Джан Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его клуб продолжает переговоры с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте.

Действующее соглашение игрока сборной Германии истекает уже грядущим летом. Самый серьезный интерес к Джану проявляет "Ювентус", однако Эмре уже неоднократно говорил, что со своим будущим определится только после окончания сезон.

Ранее на текущей неделе в прессе появились слухи, что 24-летний полузащитник выразил готовность заключить новую сделку с "красными", если его зарплата будет увеличена до 200 тысяч фунтов в неделю. В завуалированной манере Джан быстро опроверг эту информацию через социальные сети.

На своей пресс-конференции в пятницу Клопп и вовсе высмеял эту историю, а также дал понять, что "Ливерпуль" все еще надеется сохранить Эмре.

"Он попросил 200 тысяч фунтов в неделю? На самом деле, 250!"

"Какова ситуация в данный момент? Открыта. Еще ничего не решено. Мы ведем переговоры с ним, и пока все хорошо за исключением того, что он до сих пор не заключил контракт с нами. Вот и все, у нас нет проблем в этом отношении", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Джан, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2018 16:35

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Последние комментарии:




  1. webb 30.03.2018 17:21 # webb
    Заебал этот петух. Пусть съебывается. Жоржа оформим. Кейта приходит, на худой есть Эджария (второй Почба), между прочим.

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  2. jesus33 30.03.2018 17:17 # jesus33
    Классный игрок. Только за то, что его предки ормян абузили - ему нужно 200к в неделю предложить.

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  3. gerrard08 30.03.2018 17:00 # gerrard08
    Лучше топовую статейку Лукомского прочитите.

    «МЮ» слаб и труслив. Но Моуринью не заслужил увольнения
    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/england/1636846.html?sl=1

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  4. gerrard08 30.03.2018 17:00 # gerrard08
    Достали пиарить эту тварь. С приходом Кейта, Жоржинье и Ндиди этот калич и на скамеку не попадет. Не хочет 90к пусть катится.

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  5. martingor 30.03.2018 16:46 # martingor
    В жопу Джана,а то начинается такая же эпопея как с Коутом, то хочу то не хочу дятел сука

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  6. cfc000000 30.03.2018 16:43 # cfc000000
    Второнах.

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  7. kos9k 30.03.2018 16:43 # kos9k
    дохуя новостей про весьма посредственного игрока, хотя с азаром такая же xуйня))

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  8. cfc000000 30.03.2018 16:39 # cfc000000
    Первонах.

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