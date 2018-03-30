Фред предпочитает Премьер-Лигу

Бывший капитан "Арсенала" Жилберто Силва подтвердил, что полузащитник "Шахтера" Фред, советником которого он является, намерен продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Достоверно известно, что "Манчестер Сити" вел переговоры о приобретении Фреда еще в январе, однако "Шахтер" не пожелал терять свою звезду посреди сезона.



С тех пор, если верить слухам, интерес "горожан" к 25-летнему бразильцу слегка поугас, зато внимание на Фреда обратил "Манчестер Юнайтед". Жилберто, сыгравший 170 матчей за "канониров" в период с 2002 по 2008 год, подтверждает, что его клиент намерен перебраться в Англию.



"В данный момент мы открыты к предложениям, в том числе из Премьер-Лиги. В предыдущее трансферное окно насчет него уже поступали запросы, но сделка не состоялась. Премьер-Лига является его наиболее предпочтительным направлением".



"Он так хорош. В "Шахтере" чересчур полагаются на него — как сейчас, так и в последнее трансферное окно. Он замечательно выступает за клуб. Давайте посмотрим, что произойдет летом".



"Я продолжаю говорить ему, чтобы он просто сосредоточился на своей работе. Это то, что ему необходимо. Если он будет играть так, как играет, то большой шанс придет".



"Важно лишь не потерять концентрацию. Потерять ее так легко. Ты постоянно слышишь какие-то слухи, не всегда правдивые, и это может сбить тебя с пути", — сообщил Силва Sky Sports.