Гомес еще сыграет в остатке сезона за Ливерпуль

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения, что защитник Джо Гомес уже не сыграет на финише сезона.

20-летнему Гомесу пришлось досрочно покинуть расположение сборной Англии из-за травмы бедра. Изначально утверждалось, что Джо может пропустить чуть ли не пару месяцев.



Однако Клопп развеял опасения болельщиков. По словам Юргена, защитник пропустит лишь несколько матчей, но в остатке сезона еще успеет сыграть.



"Он не сможет помочь нам в паре ближайших матчей, но, думаю, мы еще увидим Джо в этом сезоне. Он чувствует себя гораздо лучше, хотя мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.