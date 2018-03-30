Гомес еще сыграет в остатке сезона за Ливерпуль
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения, что защитник Джо Гомес уже не сыграет на финише сезона.
20-летнему Гомесу пришлось досрочно покинуть расположение сборной Англии из-за травмы бедра. Изначально утверждалось, что Джо может пропустить чуть ли не пару месяцев.
Однако Клопп развеял опасения болельщиков. По словам Юргена, защитник пропустит лишь несколько матчей, но в остатке сезона еще успеет сыграть.
"Он не сможет помочь нам в паре ближайших матчей, но, думаю, мы еще увидим Джо в этом сезоне. Он чувствует себя гораздо лучше, хотя мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.
30.03.2018 15:00
Просмотров: 259
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пусть посидит,а.
(ответить)
топовый защитник
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий