Чех считает, что "Арсенал" хуже "Сити" не на 30 очков

Голкипер "Арсенала" Петр Чех считает, что его команда не настолько хуже лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", как о том свидетельствует разница в очках.

В преддверии восьми заключительных матчей сезона "канониры" занимают только шестую позицию в Премьер-Лиге, имея крайне призрачные шансы ворваться в топ-4.



Об отставании подопечных Арсена Венгера от лидера и говорить не приходится — целых 33 очка. Фактически "Арсенал" ближе ко дну таблицы, чем к ее вершине, однако опытный Чех уверен, что такая картина обманчива.



"Я не верю, что между нашими качествами и качествами "Манчестер Сити" разница в 30 очков. Конечно, мы играли недостаточно хорошо, чтобы поспевать за ними, и это наша вина".



"Я понимаю разочарование. Когда на протяжении 10 лет ты неоднократно близок к чему-то, и тебе не хватает последнего усилия, конечно, это расстраивает".



"Если взглянуть на нашу домашнюю форму, то по игре дома мы среди лучших команд. Если взглянуть на нашу выездную форму, то она ужасна. Это расстраивает больше всего", — сообщил Чех BBC.