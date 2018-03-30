Чех считает, что "Арсенал" хуже "Сити" не на 30 очков

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех считает, что его команда не настолько хуже лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", как о том свидетельствует разница в очках.

В преддверии восьми заключительных матчей сезона "канониры" занимают только шестую позицию в Премьер-Лиге, имея крайне призрачные шансы ворваться в топ-4.

Об отставании подопечных Арсена Венгера от лидера и говорить не приходится — целых 33 очка. Фактически "Арсенал" ближе ко дну таблицы, чем к ее вершине, однако опытный Чех уверен, что такая картина обманчива.

"Я не верю, что между нашими качествами и качествами "Манчестер Сити" разница в 30 очков. Конечно, мы играли недостаточно хорошо, чтобы поспевать за ними, и это наша вина".

"Я понимаю разочарование. Когда на протяжении 10 лет ты неоднократно близок к чему-то, и тебе не хватает последнего усилия, конечно, это расстраивает".

"Если взглянуть на нашу домашнюю форму, то по игре дома мы среди лучших команд. Если взглянуть на нашу выездную форму, то она ужасна. Это расстраивает больше всего", — сообщил Чех BBC.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Чех

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 30.03.2018 15:19 # fc-oil
    Тут не 30 очков, а все 12 лет минимум.

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  2. kms-po-sportu 30.03.2018 15:05 # kms-po-sportu
    только на 29

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  3. kos9k 30.03.2018 14:48 # kos9k
    на 33

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  4. lancerlancer1 30.03.2018 14:19 # lancerlancer1
    а на все 40

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  5. gidro-met 30.03.2018 14:08 # gidro-met
    ключевое слово: "хуже, чем Сити"

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