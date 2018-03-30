Почеттино: "Алли еще ребенок"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посоветовал журналистам не забывать, что плеймейкер Деле Алли еще очень молод.

Перед международной паузой Почеттино назвал Алли "лучшим молодым игроком в мире", однако в двух товарищеских матчах сборной Англии 21-летний плеймейкер провел на поле всего 22 минуты, ничем особо не запомнившись.



По мнению Маурисио, его протеже получает несправедливо большой объем критики. Почеттино попросил не давить на Деле и не требовать чересчур многого.



"Не забывайте, что он еще очень молод, ему всего лишь 21. Просто вспомните, чем занимаются ребята в его возрасте. Они еще живут с родителями, ходят в университет и делают всякие глупости".



"Мы относимся к Алли так, как будто ему 40 лет. Не забывайте, что он все еще ребенок. Он не всегда играет так, как ожидают от него репортеры и болельщики. Я лишь могу заверить, что мы поможем ему, потому что он талантливый футболист и отличный парень", - сообщил Почеттино Sky Sports.