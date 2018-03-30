Почеттино: "Алли еще ребенок"

Деле Алли Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посоветовал журналистам не забывать, что плеймейкер Деле Алли еще очень молод.

Перед международной паузой Почеттино назвал Алли "лучшим молодым игроком в мире", однако в двух товарищеских матчах сборной Англии 21-летний плеймейкер провел на поле всего 22 минуты, ничем особо не запомнившись.

По мнению Маурисио, его протеже получает несправедливо большой объем критики. Почеттино попросил не давить на Деле и не требовать чересчур многого.

"Не забывайте, что он еще очень молод, ему всего лишь 21. Просто вспомните, чем занимаются ребята в его возрасте. Они еще живут с родителями, ходят в университет и делают всякие глупости".

"Мы относимся к Алли так, как будто ему 40 лет. Не забывайте, что он все еще ребенок. Он не всегда играет так, как ожидают от него репортеры и болельщики. Я лишь могу заверить, что мы поможем ему, потому что он талантливый футболист и отличный парень", - сообщил Почеттино Sky Sports.




Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 30.03.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 571

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gwelddwyr 30.03.2018 13:28 # gwelddwyr
    Помогите ему осознать, что он талантливый дайвер. И пусть он меняет вид спорта, либо перестанет нырять.

    (ответить)

  2. feldkurat 30.03.2018 13:18 # feldkurat
    Эксплуатация детского труда

    (ответить)

  3. cristean2 30.03.2018 13:10 # cristean2
    е6ать, я думал около 24-х))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: