"Уотфорд" оценил Дукуре в 40 миллионов фунтов

"Уотфорд" оценил в 40 миллионов фунтов ведущего полузащитника Абдулая Дукуре.

На этой неделе 25-летний Дукуре, один из лучших игроков Премьер-Лиги за пределами топ-6, рассказал, что мечтает о переходе в "Ливерпуль". Если верить слухам, помимо "красных" Абдулай приглянулся еще нескольким большим клубам, включая "Арсенал".



Накануне главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия тоже высказался на эту тему. Испанец выразил надежду, что "шершни" отговорят 25-летнего полузащитника от перехода в более серьезный клуб.



"Он уже играет за большой клуб, но, возможно, в будущем он захочет перейти в команду, которая выступает в Лиге Чемпионов. Я со своей стороны буду, если Абдулай останется и выведет в еврокубки "Уотфорд", - сообщил Грасия.



Издание Daily Mirror полагает, что от продажи Дукуре "шершни" все равно не откажутся. Клуб с "Викаридж Роад" уже выставил ценник на француза в размере 40 миллионов фунтов.