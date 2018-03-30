Майк Эшли возобновит попытки продать "Ньюкасл"

Как только вопрос с продлением прописки в Премьер-Лиге будет решен, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли возобновит попытки продать клуб.

Вот уже несколько лет Эшли пытается найти покупателя на "сорок". В октябре бизнесмен даже сделал официальное заявление по этому поводу, подтвердив, что клуб выставлен на продажу.



Позже Майк пытался договориться с финансистом Амандой Стейвли, представляющй интересы инвестиционного фонда PCP Capital Partners, однако сторонам не удалось сойтись в цене.



В данный момент переговоры с заинтересованными сторонами приостановлены — "Ньюкасл" полностью сосредоточен на концовке сезона. После Рождества подопечные Рафаэля Бенитеса проиграли лишь "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпулю", однако угроза вылета еще не миновала.



Как только "сороки" обезопасят себя от выбывания в Чемпионшип, Эшли возобновит поиски покупателя. По информации The Telegraph, Майкл решительно настроен продать "Ньюкасл" к старту июля, когда официально возобновляется трансферное окно.