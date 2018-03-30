Эктор Беллерин стал веганом

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин рассказал, что стал веганом, и это помогло ему улучшить свою физическую форму.

Всю вторую половину прошлого сезона Беллерина беспокоили лодыжки. Окончательно решить эту проблему 23-летнему испанцу удалось только в этом сезоне, в том числе благодаря правильному питанию. Эффект от веганства не заставил себя ждать — Эктор сыграл 90 минут в каждом из 28 первых матчей Премьер-Лиги.



"Более-менее я стал веганом с начала сезона. Сперва я просто хотел попробовать это пару недель, чтобы вывести токсины из организма, но мое самочувствие стало таким замечательным, что теперь я веган уже более шести месяцев".



"Самое важное для меня — это очаги воспаления в организме после матчей и скорость восстановления моего организма в сравнении с тем, что было прежде. После очень тяжелых матчей у меня всегда возникали небольшие проблемы с лодыжками, появлялось воспаление и тому подобное".



"Теперь мне даже не приходится их бинтовать на матчи. Это не так, что диета просто меняет твой организм. Я искренне убежден, что это эффект от твоих усилий над собой".



"Когда я избавился от всего того, что ел прежде, и перешел на растительную пищу, то уже через несколько дней почувствовал себя лучше. А к началу третьей недели я чувствовал себя отлично".



"Я просыпался по утрам и был полон энергии, тогда как прежде я по пять раз отключал будильник, прежде чем поднимусь с кровати".



"Игроки вроде Начо Монреаля — мы часто проводим вместе время — и Лорана Косьелни говорят мне: "Эктор, где мясо на твоей тарелке?" Они всегда пытаюсь подложить его на мою тарелку, но это все шутки", — сообщил Беллерин Arsenal Player.