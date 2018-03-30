"Сити" уверен в приобретении Иско за 75 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" уверен, что сможет приобрести атакующего полузащитника "Реала" Иско грядущим летом за 75 миллионов фунтов.

Как стало известно Daily Mirror, "горожане" уже вовсю работают над трансфером игрока, который отказал им в 2013 году — пригласить Иско на "Этихад" тогда пытался Мануэль Пеллегрини, предшественник Хосепа Гвардиолы, однако полузащитник решил сменить "Малагу" на "Реал".



С тех пор Иско так и не смог стать полноценным игроком стартового состава "Реала". В этом сезоне 25-летний испанец окончательно убедился, что ему не сработаться с главным тренером Королевского клуба Зинедином Зиданом.



Теперь неуверенностью Иско в своем будущем пытается воспользоваться "Сити". Источники из Испании сообщают, что переговоры сторон стремительно продвигаются, и в данный момент "горожан" может считать абсолютными фаворитами в борьбе за талантливого игрока.