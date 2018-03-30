Шоу ответил на замечания Моуриньо

Шоу и Моуриньо Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу ответил на замечания главного тренера Жозе Моуриньо в перерыве матча 1/4 финала Кубка Англии с "Брайтоном".

Перед паузой на игры сборных Шоу получил шанс проявить себя перед публикой "Олд Траффорд", но был заменен еще в перерыве матча, который завершился победой МЮ 2:0 и выходом в полуфинал Кубка Англии.

Разозленный решением Моуриньо англичанин гневно отреагировал на критику тренера и прямо в раздевалке спросил, почему все замечания достаются только ему. Как сообщает Daily Mail, обмен репликами шел на повышенных тонах.

Моуриньо ответил защитнику, что тот недостаточно надежно действовал в защите, а "Брайтон" в первом тайме имел слишком много свободы на его фланге. Шоу считает иначе — Люк уверен, что тренер относится к нему крайне несправедливо.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 30.03.2018 08:00

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