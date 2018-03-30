Почеттино считает "Челси" и "Арсенал" одинаково злейшими соперниками "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что матчи против "Челси" по накалу страстей и градусу напряжения сравнимы с дерби Северного Лондона против "Арсенал".

Как известно, "Арсенал" традиционно является злейшим соперником "шпор" в силу географического признака. Однако Почеттино считает противостояния с "синими" не менее яростными — особенно сейчас, когда "Челси" отчаянно преследует команду Маурисио в надежде перехватить путевку в Лигу Чемпионов.

"Думаю, если сравнивать с "Арсеналом", то противостояния с "Челси" похожи. Похожи во всем".

Против "Арсенала" и "Челси" всегда тяжелые матчи, потому что это дерби. На мой взгляд, это похожего рода соперники, и для фанатов эти матчи так важны".

"Конечно, для нас было бы великолепно набрать три очка, ведь в таком случае мы оказались бы в очень хорошем положении в таблице", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Арсенал, Почеттино, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 30.03.2018 07:58 # danny949494
    Последняя надежда Челси зацепиться за четверку.

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  2. kara-balapan 30.03.2018 07:48 # kara-balapan
    Посссыт на щОлси

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  3. chelsea-69 30.03.2018 07:18 # chelsea-69
    Челсей победит, а потом пpoeбет молоткам

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