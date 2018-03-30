Почеттино считает "Челси" и "Арсенал" одинаково злейшими соперниками "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что матчи против "Челси" по накалу страстей и градусу напряжения сравнимы с дерби Северного Лондона против "Арсенал".

Как известно, "Арсенал" традиционно является злейшим соперником "шпор" в силу географического признака. Однако Почеттино считает противостояния с "синими" не менее яростными — особенно сейчас, когда "Челси" отчаянно преследует команду Маурисио в надежде перехватить путевку в Лигу Чемпионов.



"Думаю, если сравнивать с "Арсеналом", то противостояния с "Челси" похожи. Похожи во всем".



Против "Арсенала" и "Челси" всегда тяжелые матчи, потому что это дерби. На мой взгляд, это похожего рода соперники, и для фанатов эти матчи так важны".



"Конечно, для нас было бы великолепно набрать три очка, ведь в таком случае мы оказались бы в очень хорошем положении в таблице", — цитирует Почеттино Sky Sports.