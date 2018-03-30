Компани все еще опасается за свое здоровье

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани признался, что каждый день находится под страхом очередной травмы.

Как и несколько предыдущих сезонов, этот тоже оказался омрачен для Венсана травмами различной степени тяжести. Долгими отрезками главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола просто не мог рассчитывать на своего капитана, доверяя другим защитникам.



Однако в последние недели 31-летний бельгиец ворвался в планы Гвардиолы, вернув свое место в стартовом составе и даже заслужив вызов в сборную. Несмотря на великолепный период, Компани по-прежнему опасается угодить в лазарет.



"На вопрос, не травмируюсь ли я снова, мне буквально приходится отвечать каждый день своей жизни. Я никогда не опускаю руки и всегда получаю огромное удовольствие от процесса возвращения и борьбы за свое место в составе. Сейчас я хорошо себя чувствую, наслаждаюсь своим футболом и игрой в этой команде", — сообщил Компани Daily Mail.