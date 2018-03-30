"Арсенал" подыскивает игрока на замену Уилширу

В связи с неопределенностью вокруг будущего в клубе Джека Уилшира "Арсенал" сделал покупку полузащитника приоритетной задачей на грядущее лето.

За полтора месяца до финиша сезона "Арсеналу" до сих пор не удалось согласовать новый контракт с Уилширом, поэтому уже летом Джек может уйти свободным агентом — например, в "Эвертон", который манит его многомиллионным бонусом.



Главный тренер "канониров" Арсен Венгер хочет удержать 26-летнего полузащитника, однако клуб с "Эмирейтс" предлагает Уилширу пойти на значительное понижение зарплаты – с нынешних 110 тысяч фунтов до 80 тысяч каждые семь дней.



Нежелание Джека подписывать такой договор уже отразилось на трансферных планах "Арсенала". Как сообщает The Telegraph, покупка нового полузащитника будет приоритетной задачей для "канониров" предстоящим летом.



К усилению центра поля "Арсенал" подталкивает не только вероятное расставание с Уилширом, но также отказ продлевать контракт со стороны Аарона Рэмси и бесконечные травмы Санти Касорлы. Уже известно, что лондонцы рассматривают вариант с Максом Майером, который в конце сезона покинет "Шальке-04".



Помимо полузащитника, "канониры" планируют также приобрести игрока в центр защиты. Эта позиция в команде Венгера остается самой уязвимой: Лоран Косьелни серьезно сдал, Шкодран Мустафи не всегда стабилен, а Пер Мертезакер завершает карьеру.