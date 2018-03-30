Конте предупредил, что "Челси" обязан победить "Тоттенхэм"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул важность предстоящей игры с "Тоттенхэмом", заявив, что только победа позволит его команде продолжить борьбу за место в топ-4 Премьер-Лиги.

Поражение в лондонском дерби отбросит "Челси" на расстояние восьми очков от своих соседей по городу и нанесет серьезный удар по амбициям "синих" финишировать в топ-4. По словам Конте, воскресный матч приобретает для его команды статус решающего.



"Это очень важная игра — важная в первую очередь для нас. Мы хотим дойти до финала Кубка Англии и попасть в Лигу Чемпионов. Это мы и постараемся сделать в остатке сезона".



"Если мы победим, то приблизимся к "Тоттенхэму" на расстояние одного очка. Если у нас не получится это сделать, нам будет уже нелегко попасть в Лигу Чемпионов. Ничего невозможного, конечно, нет, но было бы непозволительно так часто терять очки", - цитирует Конте Daily Mail.