Ван Галь раскритиковал Вудворда за свое увольнение из МЮ
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь заявил, что поставил бы "красным дьяволам" игру уровня "Манчестер Сити" образца этого сезона, если бы не предательство со стороны Эда Вудворда.
В 2016 году "Юнайтед" принял решение прекратить сотрудничество с Ван Галем, несмотря на выигранный Кубок Англии. С тех пор Луи затаил обиду на свой бывший клуб и особенно на исполнительного директора Вудворда.
В очередной раз вспоминая о своем периоде на "Олд Траффорд", Ван Галь заявил, что обижается вовсе не на Жозе Моуриньо, занявшего его место, а на Вудворда, который не позволил Луи реализовать свою футбольную философию.
"Я не был расстроен Жозе Моуриньо. Каждый тренер хочет тренировать "Манчестер Юнайтед", ведь это один из крупнейших клубов в мире. Думаю, Жозе не был исключением, и он получил такой шанс, несмотря на 13-ю позицию, которую занимал "Челси" в момент его увольнения. Я же был четвертым! Но я все равно его не виню".
"Что я нахожу неправильным, так это ситуацию, когда исполнительный директор говорит, что клуб доволен тобой. Не верьте прочитанному в газетах — ты выигрываешь Кубок Англии, и тебя все равно увольняют".
"На мой взгляд, Пеп Гвардиола сейчас является лучшим тренером в Премьер-Лиге. Пеп сделал из "Сити" машину. Он показывает футбол, в который хотел играть и я с "Манчестер Юнайтед". Однако его игроки лучше годятся для этого. Для меня этот процесс требовал больше времени. К сожалению, мне не дали времени", — сообщил Ван Галь Bild.
29.03.2018 22:00
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Последние комментарии:
Колбаса суч*ка Ван Галя ...было весело смотреть
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Мне жаль Луи. Возможно, он поставил бы хорошую игру МЮ. Но тот момент, когда произошла рокировка, был самым подходящим. При всём уважении к голландцу, но сравнение с Моуриньо явно не в его пользу. А последний как раз в это время практически сам на блюдечке к ним «приплыл». Не смог Вудворд себе позволить его упустить, тем более португалец сам ранее не раз заявлял о своём желании возглавить МЮ. И тут добропорядочные отношения с Ван Галем ушли на второй план. Ничего личного, это бизнес.
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"Меня же уволили, когда я был на четвертом месте"
ага, только вот уволили его из-за пятого места которое лишило нас лиги чемпионов. будь он на четвертом спокойно бы дотренировал последний год
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Этот лузер когда нибудь засунет язык себе в жопу?! Попробовал не получилось
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