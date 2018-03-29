Ван Галь раскритиковал Вудворда за свое увольнение из МЮ

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь заявил, что поставил бы "красным дьяволам" игру уровня "Манчестер Сити" образца этого сезона, если бы не предательство со стороны Эда Вудворда.

В 2016 году "Юнайтед" принял решение прекратить сотрудничество с Ван Галем, несмотря на выигранный Кубок Англии. С тех пор Луи затаил обиду на свой бывший клуб и особенно на исполнительного директора Вудворда.



В очередной раз вспоминая о своем периоде на "Олд Траффорд", Ван Галь заявил, что обижается вовсе не на Жозе Моуриньо, занявшего его место, а на Вудворда, который не позволил Луи реализовать свою футбольную философию.



"Я не был расстроен Жозе Моуриньо. Каждый тренер хочет тренировать "Манчестер Юнайтед", ведь это один из крупнейших клубов в мире. Думаю, Жозе не был исключением, и он получил такой шанс, несмотря на 13-ю позицию, которую занимал "Челси" в момент его увольнения. Я же был четвертым! Но я все равно его не виню".



"Что я нахожу неправильным, так это ситуацию, когда исполнительный директор говорит, что клуб доволен тобой. Не верьте прочитанному в газетах — ты выигрываешь Кубок Англии, и тебя все равно увольняют".



"На мой взгляд, Пеп Гвардиола сейчас является лучшим тренером в Премьер-Лиге. Пеп сделал из "Сити" машину. Он показывает футбол, в который хотел играть и я с "Манчестер Юнайтед". Однако его игроки лучше годятся для этого. Для меня этот процесс требовал больше времени. К сожалению, мне не дали времени", — сообщил Ван Галь Bild.