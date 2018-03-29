Нападающий из Саудовской Аравии будет тренироваться с "Юнайтед"
Нападающий сборной Саудовской Аравии Мохаммад Аль-Сахлави будет на протяжении трех недель тренироваться "Манчестер Юнайтед".
Как отмечает Sky Sports, Аль-Сахлави не рассматривается в качестве потенциального новичка команды Жозе Моуриньо — приезд Мохаммада состоится исключительно в рамках сотрудничества "Юнайтед" и министерства спорта Саудовской Аравии.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан еще в октябре. "Красные дьяволы" выразили готовность помочь властям Саудовской Аравии в развитии футбольной культуры и диверсификации экономики страны.
Кроме того, тренировки на базе "Юнайтед" помогут 31-летнему Аль-Сахлави, выступающему на родине за "Аль-Насср", улучшить свою форму в преддверии Чемпионата Мира, где аравийцы попали в одну группу с Россией, Египтом и Уругваем.
Добавим, что в 33 матчах за свою национальную команду Аль-Сахлави забил 26 голов.
29.03.2018 21:00
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Последние комментарии:
аль-каида в биде
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одного орангутана ормянского им мало было?
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только одного унтерка шахидного в аснал слили, так тут еще один нарисовался
как бы он ненароком не натворил ничего во имя аллаха
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Игрок уровня МЮ....
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