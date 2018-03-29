Нападающий из Саудовской Аравии будет тренироваться с "Юнайтед"

Мохаммад Аль-Сахлави Нападающий сборной Саудовской Аравии Мохаммад Аль-Сахлави будет на протяжении трех недель тренироваться "Манчестер Юнайтед".

Как отмечает Sky Sports, Аль-Сахлави не рассматривается в качестве потенциального новичка команды Жозе Моуриньо — приезд Мохаммада состоится исключительно в рамках сотрудничества "Юнайтед" и министерства спорта Саудовской Аравии.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан еще в октябре. "Красные дьяволы" выразили готовность помочь властям Саудовской Аравии в развитии футбольной культуры и диверсификации экономики страны.

Кроме того, тренировки на базе "Юнайтед" помогут 31-летнему Аль-Сахлави, выступающему на родине за "Аль-Насср", улучшить свою форму в преддверии Чемпионата Мира, где аравийцы попали в одну группу с Россией, Египтом и Уругваем.

Добавим, что в 33 матчах за свою национальную команду Аль-Сахлави забил 26 голов.



Метки Аль-Сахлави, Манчестер Юнайтед, сборная Саудовской Аравии

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2018 21:00

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  1. kukuruzzo 29.03.2018 21:40 # kukuruzzo
    аль-каида в биде

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  2. jesus33 29.03.2018 21:31 # jesus33
    одного орангутана ормянского им мало было?

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  3. imfake 29.03.2018 21:27 # imfake
    только одного унтерка шахидного в аснал слили, так тут еще один нарисовался
    как бы он ненароком не натворил ничего во имя аллаха

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  4. chelsealondon 29.03.2018 21:13 # chelsealondon
    Игрок уровня МЮ....

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