Джан рискует пропустить выезд к "Пэлас"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан рискует пропустить выезд к "Кристал Пэлас" в субботу в рамках Премьер-Лиги.

Напомним, Джан был вызван в сборную Германии на товарищеские матчи против Испании и Бразилии, но после медицинского осмотра вернулся назад в клуб залечивать спину, которую он повредил против "Уотфорда" 17 марта.



По информации Sky Sports, Эмре все еще находится под наблюдением медиков "Ливерпуля" и до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе.



Таким образом, 24-летний Джан может пропустить ближайший матч "красных". Однако если насчет Эмре ситуация неоднозначна, то защитник Джо Гомес, повредивший лодыжку в сборной Англии, совершенно точно не сыграет с "Пэлас".