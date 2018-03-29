Чемпионат Мира впервые за 80 лет пройдет без британских рефери
На грядущем Чемпионате Мира, впервые за 80 последних лет, не будет ни одного британского рефери.
В четверг ФИФА огласила список из 99 рефери и их ассистентов, которые будут работать на турнире в России грядущим летом. Как отмечает The Guardian, там не оказалось ни одного арбитра из Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии.
Отметим, что летом 2016 в списке ФИФА для обслуживания международных турниров оставался только один британский рефери. Речь о Марке Клаттенбурге, который в феврале 2017 уехал поднимать стандарты судейства в Саудовской Аравии.
После отъезда Клаттенбурга FA предложила ФИФА заменить Клаттенбурга на другого своего представителя, однако эта инициатива была отклонена, и теперь Чемпионат Мира пройдет без британского судейства — впервые с 1938 года.
29.03.2018 20:00
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Аткинсон, Мосс, Дин, не топари?....
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Россия виновата 😂😂😂
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Это ответ на Скрипаля?
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а ормянские будут? или у них в это время разгар сезона на рынке?
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может будет им пинком хорошим, чтобы судей нормальных нашли
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и правильно. Эти говноеды только косячат
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