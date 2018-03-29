Чемпионат Мира впервые за 80 лет пройдет без британских рефери

Марк Клаттенбург На грядущем Чемпионате Мира, впервые за 80 последних лет, не будет ни одного британского рефери.

В четверг ФИФА огласила список из 99 рефери и их ассистентов, которые будут работать на турнире в России грядущим летом. Как отмечает The Guardian, там не оказалось ни одного арбитра из Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии.

Отметим, что летом 2016 в списке ФИФА для обслуживания международных турниров оставался только один британский рефери. Речь о Марке Клаттенбурге, который в феврале 2017 уехал поднимать стандарты судейства в Саудовской Аравии.

После отъезда Клаттенбурга FA предложила ФИФА заменить Клаттенбурга на другого своего представителя, однако эта инициатива была отклонена, и теперь Чемпионат Мира пройдет без британского судейства — впервые с 1938 года.



Метки рефери, ФИФА, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 29.03.2018 21:33 # chelsealondon
    Аткинсон, Мосс, Дин, не топари?....

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  2. dnssda 29.03.2018 20:45 # dnssda
    Россия виновата &#128514;&#128514;&#128514;

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  3. seed 29.03.2018 20:44 # seed
    Это ответ на Скрипаля?

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  4. jesus33 29.03.2018 20:42 # jesus33
    а ормянские будут? или у них в это время разгар сезона на рынке?

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  5. van-der-slav 29.03.2018 20:04 # van-der-slav
    может будет им пинком хорошим, чтобы судей нормальных нашли

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  6. farot 29.03.2018 20:02 # farot
    и правильно. Эти говноеды только косячат

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