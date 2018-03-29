Конте: "Мората на 100 процентов в форме"

Рулевой "Челси" Антонио Конте объявил, что его нападающий Альваро Мората вернулся в свою лучшую форму и готов ударно провести концовку сезона.

В последние недели из-за проблем со здоровьем и неважной формы Мората проигрывал конкуренцию на своей позиции не только январскому новичку Оливье Жиру, но и номинальному полузащитнику Эдену Азару. Как следствие, Альваро не был вызван в сборную Испании на товарищеские матчи против Германии и Аргентины.



Однако Конте уверен, что эта черная полоса осталась для его подопечного позади. Антонио надеется увидеть лучшую игру в исполнении 25-летнего Мораты в заключительных матчах кампании, начиная с воскресного дерби против "Тоттенхэма".



"Этот период был очень важен для Альваро. На протяжении последней недели он очень хорошо работал. Думаю, ему требовалось упорно поработать, потому что он пропустил целый месяц из-за проблем со спиной".



"Сейчас он по-настоящему в форме, на 100 процентов. Он готов к финалу сезона за "Челси", а также готов воспользоваться своим шансом и сыграть на Чемпионате Мира", — приводит слова Конте Sky Sports.