Смолов жаждет перейти в "Вест Хэм" до ЧМ-2018

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов надеется оформить свой переход в "Вест Хэм" до старта Чемпионата Мира.

Слухи о возможном переходе Смолова в лондонский клуб циркулировали еще в зимнее трансферное окно, но тогда главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес предпочел потратиться на Джордана Хагилла.



Однако Смолов со своей мечтой перебраться в Премьер-Лигу не распрощался. Как утверждает Sky Sports со ссылкой на близкий к Федору источник, 28-летний россиянин все еще надеется присоединиться к "Вест Хэму".



Нападающий, оцениваемый в 10-13 миллионов фунтов, хочет покинуть свой нынешний клуб и надеется определиться с новым клубом сразу после окончания сезона, до старта мирового первенства, которое пройдет на родине Федора в России.



В услугах Смолова, забившего 50 голов в 67 матчах за "Краснодар", также заинтересован "Марсель", однако Федор твердо настроен перебраться в Лондон.