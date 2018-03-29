Кейн близок к возвращению в строй

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что нападающий Харри Кейн практически залечил травму связок лодыжки.

Напомним, свою травму надежда "шпор" и сборной Англии получил 11 марта в победном матче с "Борнмутом". Слухи о том, что Кейн может пропустить остаток сезона, были быстро развеяны, однако возвращение Харри ожидалось лишь к концу апреля.



За время международного перерыва сроки восстановления 24-летнего нападающего были значительно скорректированы. Сейчас Кейн чувствует себя гораздо лучше, и на пресс-конференции в четверг Почеттино даже намекнул, что Харри может попасть в число запасных.



"Нам нужно будет оценить его состояние. Он очень позитивно настроен, его дела идут очень хорошо. Ему лучше с каждым днем. Мы посмотрим на его состояние в ближайшие дни. Сложно сказать, да или нет".



"Я не могу сказать нет, но не могу сказать да. Может быть, он вернется только в следующий уикенд. Важнее всего, что его восстановление проходит в позитивном ключе, и мы этому очень рады".



"После "Борнмута" каждому казалось, что он выбыл надолго, однако на деле все гораздо лучше", — цитирует Почеттино Daily Mirror.



Добавим, что чуть позже "Тоттенхэм" официально объявил, что клуб не будет рисковать своим бомбардиром в предстоящем дерби. Кейн пропустит матч с "Челси", но может вернуться к поединку против "Стоука" 7 апреля.