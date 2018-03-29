Дембеле: "Возможно, мой последний сезон в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле не исключает, что заканчивает свой последний сезон в лондонском клубе.

Действующий контракт 30-летнего Дембеле истекает уже через год, однако переговоры по новой сделке даже не начинались. Мусса не хочет отвлекаться на разговоры о своем будущем, но не исключает, что этот сезон станет для него последним в "Тоттенхэме".



"Если помните, на старте сезона у меня были проблемы со здоровьем, поэтому я хотел и посмотреть, как я буду чувствовать себя на финише. Об этом мы договорились с боссами клуба".



"Если бы мы вступили в переговоры посреди сезона, я не смог бы сосредоточиться непосредственно на футболе. Лишние разговоры влияют на мою игру".



"В данный момент я счастлив в "Тоттенхэм" и не солгу, если скажу вам, что не думаю об уходе. Я хочу сыграть на Чемпионате Мира и только потом принять решение".



"Я не знаю, интересуются мной другие клубы или нет, и уже сказал своему агенту не вступать ни с кем в переговоры до лета. Возможно, это будет мой последний сезон в "Тоттенхэме", а, возможно, я подпишу новый контракт. Давайте не будем торопить события", - сообщил Дембеле The Telegraph.