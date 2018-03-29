Для Боулда честь работать с Венгером
Ассистент Арсена Венгера Стив Боулд рассказал, что считает за честь работу с главным тренером "Арсенала".
Из-за болезни Венгеру пришлось пропустить пресс-конференцию перед домашним матчем со "Стоуком", а на вопросы репортеров отвечал его первый помощник.
По словам Боулда, он никогда не встречал настолько амбициозных и голодных до успеха тренеров, как Арсен. Работу с французом Стив считает за большую честь.
"Я никогда не встречал такого голодного до побед человека, как он. Арсен делает фантастическую работу, а я продолжаю им восхищаться. Для меня большая честь сидеть рядом с ним".
"Несмотря на огромную критику, он великолепно справляется со своими обязанностями. И делает ее на протяжении невероятно долгого времени", - сообщил Боулд Sky Sports.
29.03.2018 15:00
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Норм подлизал
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Венгер сжалься над всеми болельщиками Арсенала пиздуй уже куда нибудь в Казахстан там на тебя все казахи дрочат
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