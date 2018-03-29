Для Боулда честь работать с Венгером

Боулд и Венгер Ассистент Арсена Венгера Стив Боулд рассказал, что считает за честь работу с главным тренером "Арсенала".

Из-за болезни Венгеру пришлось пропустить пресс-конференцию перед домашним матчем со "Стоуком", а на вопросы репортеров отвечал его первый помощник.

По словам Боулда, он никогда не встречал настолько амбициозных и голодных до успеха тренеров, как Арсен. Работу с французом Стив считает за большую честь.

"Я никогда не встречал такого голодного до побед человека, как он. Арсен делает фантастическую работу, а я продолжаю им восхищаться. Для меня большая честь сидеть рядом с ним".

"Несмотря на огромную критику, он великолепно справляется со своими обязанностями. И делает ее на протяжении невероятно долгого времени", - сообщил Боулд Sky Sports.




Метки Арсенал, Боулд, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 29.03.2018 15:00

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  1. pauk 29.03.2018 15:16 # pauk
    Норм подлизал

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  2. martingor 29.03.2018 15:04 # martingor
    Венгер сжалься над всеми болельщиками Арсенала пиздуй уже куда нибудь в Казахстан там на тебя все казахи дрочат

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