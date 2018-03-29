"Ливерпуль" может забыть о покупке Алиссона

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал, что его клуб не намерен продавать голкипер Алиссона, виды на которого имеет "Ливерпуль".

Источники ESPN из "Ливерпуля" ранее утверждали, что по окончании сезона "красные" выйдут на представителей Алиссона и обсудят с "Ромой" трансфер одного из лучших вратарей этого европейского сезона.



Однако Паллотта ясно дал понять, что расставание с бразильцем не входит в планы римского клуба. "Рома" не намерена продавать 25-летнего Алиссона ни за какие деньги.



"Мне не нравится, когда люди говорят, что "Рома" похожа на супермаркет. Мы не хотим продавать наших лидеров. Мы подписали пятилетний контракт с Андером, то же самое касается Алиссона. Мы лишь хотим сделать команду сильнее", - сообщил Паллотта.