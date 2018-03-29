"Ливерпуль" может забыть о покупке Алиссона

Алиссон Президент "Ромы" Джеймс Паллотта рассказал, что его клуб не намерен продавать голкипер Алиссона, виды на которого имеет "Ливерпуль".

Источники ESPN из "Ливерпуля" ранее утверждали, что по окончании сезона "красные" выйдут на представителей Алиссона и обсудят с "Ромой" трансфер одного из лучших вратарей этого европейского сезона.

Однако Паллотта ясно дал понять, что расставание с бразильцем не входит в планы римского клуба. "Рома" не намерена продавать 25-летнего Алиссона ни за какие деньги.

"Мне не нравится, когда люди говорят, что "Рома" похожа на супермаркет. Мы не хотим продавать наших лидеров. Мы подписали пятилетний контракт с Андером, то же самое касается Алиссона. Мы лишь хотим сделать команду сильнее", - сообщил Паллотта.




Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома

Автор foxmcfc   

Дата 29.03.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 29.03.2018 14:36 # liverpool1892est
    Значит продадут

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  2. kos9k 29.03.2018 14:27 # kos9k
    >"Нам поступило предложение от одного английского клуба, но ценник на Салаха будет устанавливать "Рома", а не (потенциальные) покупатели".
    "Как я уже говорил, "Рома" – это не супермаркет.

    >"Мне не нравится, когда люди говорят, что "Рома" похожа на супермаркет. Мы не хотим продавать наших лидеров.

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  3. xiaomi 29.03.2018 14:22 # xiaomi
    Что за нонейм

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  4. suarezov 29.03.2018 14:07 # suarezov
    Рома это супермаркет. Ливерпуль элитный супермаркет

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  5. valiverpool 29.03.2018 14:01 # valiverpool
    у меня есть, знакомый Рома...такой же пидор

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