Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир избежал серьезной травмы в сборной Англии и готов сыграть за клуб уже в эти выходные.

Первый за долгое время вызов в сборную Англии обернулся для Уилшира неудачей. Из-за травмы колена Джеку пришлось досрочно покинуть расположение команды "трех львов" и вернуться на лечение в клуб.



Перед воскресным матчем со "Стоуком" врачи проели дополнительное обследование, которое не выявило у полузащитника серьезных проблем со здоровьем. Если не произойдет ничего экстраординарного, Уилшир сыграет в эти выходные.



"В среду Джек тренировался с полной нагрузкой и был в полном порядке. Все остальные только возвращаются из национальных сборных, и мы обязательно их посмотрим. Что касается Джека, то он занимался еще вчера", - сообщил ассистент Арсена Венгер Стив Болуд.