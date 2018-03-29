Лаллана уверен, что поедет на ЧМ-2018

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана уверен, что сможет завоевать место в заявке сборной Англии для участия в Чемпионате Мира, несмотря на проблемы с физической формой в этом сезоне.

Получив серьезную травму бедра прошлым летом, Лаллана выпал из основной обоймы игроков главного тренера "красных" Юргена Клоппа. В рамках Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и Кубка Англии Адам лишь по разу выходил в стартовом составе.



Тем не менее, в минувший вторник Лаллана впервые за девять последних месяцев сыграл за сборную Англии, появившись на замену во втором тайме товарищеского матча против итальянцев (1:1).



Несмотря на все свои проблемы, 29-летний полузащитник уверен, что сможет восстановить свой статус ключевого игрока сборной и поехать с командой на турнир в России грядущим летом.



"Нет, я особо не переживаю из-за того, что мало играю. Я достаточно уверен в своих способностях и в том, что могу дать команде".



"Мы с тренером сборной часто разговаривали в этом сезоне. Он интересовался тем, как проходит моя реабилитация, а я пару раз ездил на базу сборной".



"Тренер понимает, что я даю команде, как понимают мои партнеры и я сам. Однако я достаточно умен, чтобы не быть самоуспокоенным и понимать, что многие игроки хотят попасть в заявку. По моей игре видно, что о самоуспокоенности не может быть и речи".



"Травмы случаются, но сейчас я свеж физически и психологически как никто другой. Я рвусь в бой", — цитирует Лаллану Sky Sports.