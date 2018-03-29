Соланке не помышляет об уходе из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Доминик Соланке дал понять, что не помышляет об уходе из клуба, несмотря на разочаровывающий сезон.

Перебравшись на "Энфилд" прошлым летом из "Челси", юный англичанин столкнулся с жесточайшей конкуренцией. Великолепная форма Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино практически не оставляет Доминику шансов проявить себя.



За весь сезон 20-летний Соланке отметился только четырьмя выходами в стартовом составе, ни разу не забив, однако Доминик не считает, что его развитие остановилось.



"Здесь в "Ливерпуле" мы обладаем рядом безумных игроков, особенно на моей позиции, и я определенно многому научился у них. Ты всегда должен искать позитив, и в данный момент мы выступаем так хорошо. Игроки атакующей линии феноменальны, и это хороший урок".



"Мо (Салах) в огне, и я так рад за него. Он неудержим, и это нам очень помогает. Ты всегда испытываешь разочарование, когда не играешь, но я наслаждаюсь пребыванием в "Ливерпуле", — цитирует Соланке Daily Mirror.