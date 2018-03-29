Пикфорд будет первым номером сборной Англии на ЧМ-2018

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд лидирует в борьбе за право поехать на Чемпионат Мира в статусе первого номера сборной Англии.

Напомним, на товарищеские матчи против Голландии и Италии главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил сразу четырех голкиперов. Помимо Джо Харта, который защищал ворота "трех львов" в отборочном цикле к ЧМ-2018, вызов получили Пикфорд, Джек Бутланд и Ник Поуп.



Именно Пикфорд целиком сыграл победный матч с голландцами, тогда как ничейную встречу с итальянцами провел Бутланд. Именно два этих голкипера считаются главными конкурентами Харта, который почти не имеет практики за "Вест Хэм" в последние недели.



Как утверждает Daily Mirror, отсутствие регулярной игровой практики в своем клубе автоматически лишает Харта статуса первого номера сборной, а если выбирать между Пикфордом и Бутландом, то Саутгейт предпочитает 24-летнего Джордана.



На то, что со своим основным голкипером для турнира в России он уже определился, намекнул и сам Саутгейт. По словам Гарета, он знает, кто защищал бы ворота его команды, если бы Чемпионат Мира стартовал немедленно.



"Если бы нам пришлось играть завтра, думаю, я знаю, каким образом мы бы это сделали. Однако впереди еще восемь или 10 матчей в лиге, поэтому мы должны продолжать наблюдать за игроками и за их уровнем уверенности", — говорил Саутгейт после ничьей с Италий.