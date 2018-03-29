Мустафи рассказал о кризисной встрече игроков "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи рассказал, что игроки его команды провели собрание, чтобы постараться найти пути выхода из кризиса.

Напомним, 2018 год подопечные Арсена Венгера начали с восьми подряд поражений с учетом всех соревнований. Тем не менее, в последнее время ситуация несколько наладилась — "канониры" дважды обыграли "Милан" в Лиге Европы и разгромили "Уотфорд" в Премьер-Лиге. Наметившийся прогресс в результатах Мустафи связывает со встречей, которую недавно организовали сами футболисты.



"Каждый знает, что это был сложный период. Мы провели встречу для того, чтобы попытаться выслушать различные мнения, различные идеи и различные ощущения, и я думаю, нам удалось найти способ слегка изменить ситуацию".



"Это непросто, потому что одна встреча не может все перевернуть и уж точно не посреди сезона, когда играешь каждые три дня, однако было важно высказать наши мнения вслух".



"В общем и целом было важно стараться на 110 процентов, стараясь найти выход из сложившейся ситуации, и я думаю, у нас хорошо получилось", — сообщил Мустафи Evening Standard.