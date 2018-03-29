Мустафи рассказал о кризисной встрече игроков "Арсенала"

Шкодран Мустафи Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи рассказал, что игроки его команды провели собрание, чтобы постараться найти пути выхода из кризиса.

Напомним, 2018 год подопечные Арсена Венгера начали с восьми подряд поражений с учетом всех соревнований. Тем не менее, в последнее время ситуация несколько наладилась — "канониры" дважды обыграли "Милан" в Лиге Европы и разгромили "Уотфорд" в Премьер-Лиге. Наметившийся прогресс в результатах Мустафи связывает со встречей, которую недавно организовали сами футболисты.

"Каждый знает, что это был сложный период. Мы провели встречу для того, чтобы попытаться выслушать различные мнения, различные идеи и различные ощущения, и я думаю, нам удалось найти способ слегка изменить ситуацию".

"Это непросто, потому что одна встреча не может все перевернуть и уж точно не посреди сезона, когда играешь каждые три дня, однако было важно высказать наши мнения вслух".

"В общем и целом было важно стараться на 110 процентов, стараясь найти выход из сложившейся ситуации, и я думаю, у нас хорошо получилось", — сообщил Мустафи Evening Standard.



Метки Арсенал, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. planputina 29.03.2018 09:15 # planputina
    The Telegraph уже даже фото с этой встречи опубликовал

    https://ibb.co/hi6NEn

    (ответить)

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