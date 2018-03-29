Ламберт поставил крест на карьере Афеллая в "Стоуке"

Наставник "Стоука" Пол Ламберт отстранил вингера Ибрагима Афеллая от тренировок и матчей команды на остаток сезона.

Напомним, Ибрагим перебрался к "гончарам" в июле 2015 из "Барселоны" на правах свободного агента. С тех пор Ибрагим лишь проблесками демонстрирует свой безусловный талант.



В этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний голландец сыграл только шесть матчей — причем последний еще 30 декабря. Как стало известно The Telegraph, Ибрагим угодил в опалу к новому рулевому "Стоука" Полу Ламберту.



Ламберта разочаровало то, с каким отношением его подопечный играет и тренируется, поэтому на текущей неделе Пол сообщил Ибрагиму держаться подальше от первой команды в остатке сезона.



Фактически это событие ставит крест на карьере Афеллая в "Стоуке", хотя у Ибрагима остается еще целый год по контракту с зарплатой в 30 тысяч фунтов в неделю. Ожидается, что вскоре представители игрока начнут переговоры с руководством "гончаров" о досрочном прекращении сотрудничества.