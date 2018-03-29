Иско готов покинуть "Реал" и уехать в Премьер-Лигу
Плеймейкер "Реала" Иско недвусмысленно намекнул, что может покинуть мадридский клуб и выбрать для продолжения карьеры Премьер-Лигу.
В минувший вторник Иско оформил хет-трик в товарищеском матче сборной Испании с Аргентиной. А вот позиции плеймейкера в своем клубе далеко не такие крепкие — главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не особо доверяет 25-летнему плеймейкеру.
После оглушительной победы 6:1 Иско рассказал, что не понимает, как вернуть доверие Зидана обратно. Заодно испанец намекнул, что может перебраться в Премьер-Лигу, где им интересуются "Манчестер Сити" и "Челси".
"Когда я играю за Мадрид, у меня нет уверенности, которая нужна каждому футболисту. Матчи за сборную помогают мне в этом плане. Я ощущаю доверие тренера и хочу показать, на что способен".
"Может быть, для "Реала" я стал проблемой. Я просто не понимаю, как завоевать расположение Зидана", - приводит слова Иско Daily Mirror.
29.03.2018 07:00
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Последние комментарии:
Надеюсь не в Сити
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давай к пенсам иди
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в тоттенхэм б его
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Нехуй пиздеть.Иско остаётся в Мадриде.
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Добротная замена Давиду
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Поче му бы и Ливерпулю не включиться за этого игрока ?! заменит ушедшего Коутинье , ну только если за него цену ломить не будут!
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