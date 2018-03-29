Иско готов покинуть "Реал" и уехать в Премьер-Лигу

Плеймейкер "Реала" Иско недвусмысленно намекнул, что может покинуть мадридский клуб и выбрать для продолжения карьеры Премьер-Лигу.

В минувший вторник Иско оформил хет-трик в товарищеском матче сборной Испании с Аргентиной. А вот позиции плеймейкера в своем клубе далеко не такие крепкие — главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не особо доверяет 25-летнему плеймейкеру.



После оглушительной победы 6:1 Иско рассказал, что не понимает, как вернуть доверие Зидана обратно. Заодно испанец намекнул, что может перебраться в Премьер-Лигу, где им интересуются "Манчестер Сити" и "Челси".



"Когда я играю за Мадрид, у меня нет уверенности, которая нужна каждому футболисту. Матчи за сборную помогают мне в этом плане. Я ощущаю доверие тренера и хочу показать, на что способен".



"Может быть, для "Реала" я стал проблемой. Я просто не понимаю, как завоевать расположение Зидана", - приводит слова Иско Daily Mirror.