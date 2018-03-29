Иско готов покинуть "Реал" и уехать в Премьер-Лигу

Иско Плеймейкер "Реала" Иско недвусмысленно намекнул, что может покинуть мадридский клуб и выбрать для продолжения карьеры Премьер-Лигу.

В минувший вторник Иско оформил хет-трик в товарищеском матче сборной Испании с Аргентиной. А вот позиции плеймейкера в своем клубе далеко не такие крепкие — главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не особо доверяет 25-летнему плеймейкеру.

После оглушительной победы 6:1 Иско рассказал, что не понимает, как вернуть доверие Зидана обратно. Заодно испанец намекнул, что может перебраться в Премьер-Лигу, где им интересуются "Манчестер Сити" и "Челси".

"Когда я играю за Мадрид, у меня нет уверенности, которая нужна каждому футболисту. Матчи за сборную помогают мне в этом плане. Я ощущаю доверие тренера и хочу показать, на что способен".

"Может быть, для "Реала" я стал проблемой. Я просто не понимаю, как завоевать расположение Зидана", - приводит слова Иско Daily Mirror.




Метки Иско, Премьер-Лига, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 29.03.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1444

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Последние комментарии:




  1. qwerd 29.03.2018 08:06 # qwerd
    Надеюсь не в Сити

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  2. planputina 29.03.2018 08:05 # planputina
    давай к пенсам иди

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  3. ilyas777 29.03.2018 08:00 # ilyas777
    в тоттенхэм б его

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  4. central-07 29.03.2018 07:29 # central-07
    Нехуй пиздеть.Иско остаётся в Мадриде.

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  5. glorfindel 29.03.2018 07:08 # glorfindel
    Добротная замена Давиду

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  6. isa1873387 29.03.2018 07:04 # isa1873387
    Поче му бы и Ливерпулю не включиться за этого игрока ?! заменит ушедшего Коутинье , ну только если за него цену ломить не будут!

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