Старридж успеет сыграть до конца сезона

Нападающий "Вест Бромвича" Даниэль Старридж еще успеет сыграть в остатке сезона.

После того, как "Вест Бромвич" арендовал нападающего "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно, Старридж успел провести за команду Алана Пардью всего 78 минут на футбольном поле, после чего по традиции слег в лазарет.



Ожидалось, что Даниэль вернется в строй уже в конце февраля и поможет своему новому клубу избежать вылета в Чемпионшип. Однако последние шаги на пути к возвращению Старридж делает только сейчас.



Как сообщает Sky Sports, Даниэль сможет восстановиться от травмы задней поверхности бедра только к домашнему матчу с "Суонси" 7 апреля. Более того, Старридж еще не потерял надежду пробиться в состав сборной Англии на грядущий Чемпионат Мира в России, что станет для него источником мотивации на концовку сезона.



При этом возвращение 29-летнего нападающего едва ли вдохновит "Вест Бромвич" на сохранение прописки в элите. За полтора месяца до финиша сезона "дрозды" отстают от спасительной зоны на 10 очков.