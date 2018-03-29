Что происходит с Полем Погба?

Поль Погба Ни у кого нет четкого ответа на вопрос о том, что же именно происходит с Полем Погба в "Манчестер Юнайтед", каков его нынешний статус в команде и ближайшие перспективы. Попробуем с этим разобраться.

Несмотря на определенные сомнения у большинства, многие эксперты, тем не менее, могут четко определить, почему с Полем Погба происходит то, что происходит. Он играет не на той позиции. Его неправильно использует тренер.

Сам тренер как-то подчеркнул проблему экспертов: на самом деле, большая часть из них лишь повторяет друг за другом аргументы, не особо вдаваясь в детали. После одного из неудачных матчей Погба Жозе Моуриньо критиковали за то, что он не использует француза на позиции, которую принято считать для него идеальной: атакующего центрального полузащитника, действующего ближе к левому краю. Проблема была в том, что Погба играл именно на этой позиции — и недостатки в его игре никак не были связаны с тем, где он располагается на поле.

Конечно, за полтора года в "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не раз ошибался с выбором игроков и их позиций в конкретном случае — обычный процесс для любого тренера. Погба также был жертвой этих ошибок. Но француз играл достаточно много как в глубине поля в паре с Неманьей Матичем, так и ближе к атакующим игрокам — включая даже, фактически, позицию "под нападающим". Позиция Погба не раз менялась как по ходу сезона, так и по ходу отдельно взятых матчей. И преуспевал он на каждой из них — равно как и на каждой из них у него случались провальные поединки.

Алексис Санчес и Поль Погба Предположение о том, что Поль неэффективен, играя в паре с Неманьей Матичем, несправедливо. Погба великолепно начал нынешний сезон — в первый месяц он был лучшим игроком "Юнайтед", атакуя именно из глубины поля. Использование его в паре с Матичем — это следствие того, что Моуриньо желает видеть максимальное число атакующих футболистов на поле. У МЮ большая конкуренция на позициях за спиной Ромелу Лукаку, и тренеру хочется использовать одновременно в деле как Погба, так и Санчеса, Рэшфорда, Мартиаля и Лингарда. Фактически, использовать француза на той позиции, которую принято считать для него оптимальной, можно только в схеме с тремя атакующими полузащитниками. И она никак не сделает игру "Юнайтед" более атакующей. После появления Алексиса Санчеса Погба, сдвинутый на левый фланг атаки, также страдает от присутствия там же еще одного индивидуалиста — в итоге, эффективно не действует ни один из них.

Поль Погба сдал по ходу сезона, но причиной этого во многом является полученная осенью травма. Эта идея продается хуже возможного конфликта с Жозе Моуриньо, устраивающего "показательные наказания" французу и продвигающего в основу талантливого Скотта Мактоминея, более молодую версию Матича или Майкла Кэррика. Никто не утверждает, что менеджмент Погба со стороны Моуриньо абсолютно правильный — но проблема здесь в большей степени касается менеджмента характера игрока.



У Поля в этом сезоне девять голевых передач в чемпионате — он зачастую эффективен в играх с обороняющимися глубоко соперниками, но регулярно страдает в поединках с конкурентами, либо теми, кто ставит команду Моуриньо под давление за счет более активного прессинга. Проблема здесь, конечно, не в позиции, а в том, что Моуриньо требует слишком много от футболиста, не обладающего для этого необходимым менталитетом.

Поль Погба и Жозе Моуриньо Менеджер "Юнайтед" допускает ошибку, которую бы никогда не допустил на более раннем этапе своей карьеры. Он изначально попытался построить игру манкунианцев вокруг игрока, обладающего не столько тягой к победе, сколько к тягой к зрелищу. Погба, учитывая его стоимость и талант, по умолчанию становится определяющим футболистом МЮ — но полагаться на отдачу с его стороны постоянно тренер не может. Поль играет без должного уровня ответственности: выходя на поле, он ищет шанс произвести впечатление, что в некоторых случаях идет команде на пользу, но не реже лишает действия коллектива вектора. Поль Погба принимает слишком много неправильных решений — причем, даже в довольно простых ситуациях. Моуриньо, полтора года опекавший француза даже на фоне справедливой критики, решить эту проблему не помог. Моуриньо, который теперь срывает свой гнев на Погба, также не добивается результата — его чрезмерная ставка на талант и харизму француза была, возможно, ошибочной изначально.

Тактика и позиция на поле не объясняет того, почему Погба раздает передачи по аутам, пытаясь подключить партнера к атаке пасом невероятной траектории. Тактика и позиция на поле не объясняют того, почему Погба теряет мяч в центре поля, пытаясь без всякой на то причины справиться с тремя оппонентами. Тактика и позиция на поле хорошо вписываются в существующую парадигму для английских экспертов: об "атакующем" и "оборонительном" футболе и о том, что Моуриньо использует Погба не там, где необходимо. Масса примеров отличной игры француза за "Манчестер Юнайтед" опровергают эти предположения.

Его же глобальная проблема не столько в позиции, сколько в менталитете и выданной при этом роли. У Моуриньо всегда были проблемы с игроками, которые не демонстрируют постоянства и стабильного уровня игры. Но зачем-то поздний Жозе решил сделать стержневым исполнителем своей команды футболиста, характерный типаж которого прямо противоположный всему, что ценит в игроках Моуриньо. Можно мысленно вернуться в "Челси" середины прошлого десятилетия, представить себе Поля Погба на любой из позиций в стартовом составе и посмеяться над абсурдностью такой картины. У них может не быть конфликта личного, но конфликт идеологический в самом сознании: Поль Погба и Жозе Моуриньо смотрят на футбол совершенно разными глазами.

Иван Громиков специально для FAPL.ru



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, статьи

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2018 05:55

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  1. glorfindel 29.03.2018 06:22 # glorfindel
    Как мог Моур усадить Поля в запас в первый год? Ему бы руководство указало на дверь. Не думаю, что у него был выбор

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  2. januzaj00 29.03.2018 06:20 # januzaj00
    Нужны деньги деньги деньги

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  3. tursa 29.03.2018 06:19 # tursa
    просто чмоуру нельзя давать дорогих игроков, максимум 1-2 как пукаку переоцененных, уверен с бернли и их скромным но крепким составом чмоур бы давно в топ4 забежал бы

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  4. otegenov 29.03.2018 06:18 # otegenov
    Просто надо уволить Маура и все.

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