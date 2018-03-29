Что происходит с Полем Погба?

Ни у кого нет четкого ответа на вопрос о том, что же именно происходит с Полем Погба в "Манчестер Юнайтед", каков его нынешний статус в команде и ближайшие перспективы. Попробуем с этим разобраться.

Несмотря на определенные сомнения у большинства, многие эксперты, тем не менее, могут четко определить, почему с Полем Погба происходит то, что происходит. Он играет не на той позиции. Его неправильно использует тренер.



Сам тренер как-то подчеркнул проблему экспертов: на самом деле, большая часть из них лишь повторяет друг за другом аргументы, не особо вдаваясь в детали. После одного из неудачных матчей Погба Жозе Моуриньо критиковали за то, что он не использует француза на позиции, которую принято считать для него идеальной: атакующего центрального полузащитника, действующего ближе к левому краю. Проблема была в том, что Погба играл именно на этой позиции — и недостатки в его игре никак не были связаны с тем, где он располагается на поле.



Конечно, за полтора года в "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не раз ошибался с выбором игроков и их позиций в конкретном случае — обычный процесс для любого тренера. Погба также был жертвой этих ошибок. Но француз играл достаточно много как в глубине поля в паре с Неманьей Матичем, так и ближе к атакующим игрокам — включая даже, фактически, позицию "под нападающим". Позиция Погба не раз менялась как по ходу сезона, так и по ходу отдельно взятых матчей. И преуспевал он на каждой из них — равно как и на каждой из них у него случались провальные поединки.



Предположение о том, что Поль неэффективен, играя в паре с Неманьей Матичем, несправедливо. Погба великолепно начал нынешний сезон — в первый месяц он был лучшим игроком "Юнайтед", атакуя именно из глубины поля. Использование его в паре с Матичем — это следствие того, что Моуриньо желает видеть максимальное число атакующих футболистов на поле. У МЮ большая конкуренция на позициях за спиной Ромелу Лукаку, и тренеру хочется использовать одновременно в деле как Погба, так и Санчеса, Рэшфорда, Мартиаля и Лингарда. Фактически, использовать француза на той позиции, которую принято считать для него оптимальной, можно только в схеме с тремя атакующими полузащитниками. И она никак не сделает игру "Юнайтед" более атакующей. После появления Алексиса Санчеса Погба, сдвинутый на левый фланг атаки, также страдает от присутствия там же еще одного индивидуалиста — в итоге, эффективно не действует ни один из них.



Поль Погба сдал по ходу сезона, но причиной этого во многом является полученная осенью травма. Эта идея продается хуже возможного конфликта с Жозе Моуриньо, устраивающего "показательные наказания" французу и продвигающего в основу талантливого Скотта Мактоминея, более молодую версию Матича или Майкла Кэррика. Никто не утверждает, что менеджмент Погба со стороны Моуриньо абсолютно правильный — но проблема здесь в большей степени касается менеджмента характера игрока.







У Поля в этом сезоне девять голевых передач в чемпионате — он зачастую эффективен в играх с обороняющимися глубоко соперниками, но регулярно страдает в поединках с конкурентами, либо теми, кто ставит команду Моуриньо под давление за счет более активного прессинга. Проблема здесь, конечно, не в позиции, а в том, что Моуриньо требует слишком много от футболиста, не обладающего для этого необходимым менталитетом.



Менеджер "Юнайтед" допускает ошибку, которую бы никогда не допустил на более раннем этапе своей карьеры. Он изначально попытался построить игру манкунианцев вокруг игрока, обладающего не столько тягой к победе, сколько к тягой к зрелищу. Погба, учитывая его стоимость и талант, по умолчанию становится определяющим футболистом МЮ — но полагаться на отдачу с его стороны постоянно тренер не может. Поль играет без должного уровня ответственности: выходя на поле, он ищет шанс произвести впечатление, что в некоторых случаях идет команде на пользу, но не реже лишает действия коллектива вектора. Поль Погба принимает слишком много неправильных решений — причем, даже в довольно простых ситуациях. Моуриньо, полтора года опекавший француза даже на фоне справедливой критики, решить эту проблему не помог. Моуриньо, который теперь срывает свой гнев на Погба, также не добивается результата — его чрезмерная ставка на талант и харизму француза была, возможно, ошибочной изначально.



Тактика и позиция на поле не объясняет того, почему Погба раздает передачи по аутам, пытаясь подключить партнера к атаке пасом невероятной траектории. Тактика и позиция на поле не объясняют того, почему Погба теряет мяч в центре поля, пытаясь без всякой на то причины справиться с тремя оппонентами. Тактика и позиция на поле хорошо вписываются в существующую парадигму для английских экспертов: об "атакующем" и "оборонительном" футболе и о том, что Моуриньо использует Погба не там, где необходимо. Масса примеров отличной игры француза за "Манчестер Юнайтед" опровергают эти предположения.



Его же глобальная проблема не столько в позиции, сколько в менталитете и выданной при этом роли. У Моуриньо всегда были проблемы с игроками, которые не демонстрируют постоянства и стабильного уровня игры. Но зачем-то поздний Жозе решил сделать стержневым исполнителем своей команды футболиста, характерный типаж которого прямо противоположный всему, что ценит в игроках Моуриньо. Можно мысленно вернуться в "Челси" середины прошлого десятилетия, представить себе Поля Погба на любой из позиций в стартовом составе и посмеяться над абсурдностью такой картины. У них может не быть конфликта личного, но конфликт идеологический в самом сознании: Поль Погба и Жозе Моуриньо смотрят на футбол совершенно разными глазами.



Иван Громиков специально для FAPL.ru