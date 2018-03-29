Лукас Моура: "Не могу дождаться матча с "Челси"

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что воскресное дерби с "Челси" является одним из тех матчей, ради которых он и переходил к "шпорам".

Перебравшись в Северный Лондон из ПСЖ в январе, Моура пока заметно ограничен в игровой практике. Главный тренер Маурисио Почеттино очень осторожен со своим новичком, но это не помешало Лукасу отметиться уже одним голом и тремя результативными передачами при трех выходах в старте.



В ближайший уикенд "Тоттенхэм" совершит выезд на "Стэмфорд Бридж", чтобы сразиться с командой, которая является действующим чемпионом Премьер-Лиги и представляет наибольшую угрозу попаданию "шпор" в топ-4. Моура находится в предвкушении этого матча.



"Это правда, нас ждет большой матч, которого я не могу дождаться. Я в восторге иметь к нему отношение и надеюсь сыграть. Я искренне считаю, что мы можем победить".



"В этом году мы очень хороши — мы замечательно провели матчи против "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и даже оба против "Ювентуса", поэтому я уверен, что мы можем отлично сыграть против "Челси". Я уверен еще и потому, что мы очень, очень талантливы".



"Я ждал такого рода матча. Премьер-Лига — лучшая лига в мире, и я рад быть здесь. Надеюсь, я приму участие в этом лондонском дерби. Это очень, очень большой матч, и я уже нахожусь в его предвкушении. На этой неделе мы будем очень хорошо к нему готовиться", — сообщил Моура официальному веб-сайту "Тоттенхэма".



Добавим, что "Тоттенхэм" не знает побед на "Стэмфорд Бридж" с учетом всех соревнований с 1990 года.