Анчелотти намекнул на готовность вернуться в Премьер-Лигу

Карло Анчелотти Тренер Карло Анчелотти поставил в известность "Челси" и "Арсенал", заявив о желании вернуться в клубный футбол.

Уволенный из "Баварии" в сентябре Анчелотти называется одним фаворитов на роль следующего наставника сборной Италии, но в то же время Карло сватают назад в "Челси" и на замену Арсену Венгеру в "Арсенале".

58-летний итальянец пока не определился со своим будущим, хотя и признает, что возможность тренировать клуб выглядит для него привлекательнее, нежели работа со сборной.

"Возглавлю ли я сборную Италии? Мой ответ таков: сперва Федерация должна заново сформировать свою структуру, а уже затем принимать решение о тренере для сборной".

"Я не могу решить сейчас. Мне требуется ясность, лишь после этого можно задуматься о работе со сборной, но моя цель остается прежней — тренировать клубную команду".

"Какой клуб я бы хотел возглавить? Я пока не знаю, еще ничего не ясно, вам нужно подождать пару месяцев", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.



Метки Анчелотти, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2018 22:00

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  1. manutd-20champ 28.03.2018 22:40 # manutd-20champ
    бабло заканчивается?

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  2. mrork 28.03.2018 22:39 # mrork
    Тунхеля в Челси, Анчелотти в Арсенал и нормально будет.

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  3. shirokov15 28.03.2018 22:36 # shirokov15
    Для Челси лучше тренера не придумать. Играет в атаку, чего и хотят болельщики, с руководством не ругается, играет с теми игроками, что есть, с тренерами и прессой никаких конфликтов не бывает.

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  4. chelsealondon 28.03.2018 22:25 # chelsealondon
    Ему только 58.... Думал старше....

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