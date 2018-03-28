Анчелотти намекнул на готовность вернуться в Премьер-Лигу
Тренер Карло Анчелотти поставил в известность "Челси" и "Арсенал", заявив о желании вернуться в клубный футбол.
Уволенный из "Баварии" в сентябре Анчелотти называется одним фаворитов на роль следующего наставника сборной Италии, но в то же время Карло сватают назад в "Челси" и на замену Арсену Венгеру в "Арсенале".
58-летний итальянец пока не определился со своим будущим, хотя и признает, что возможность тренировать клуб выглядит для него привлекательнее, нежели работа со сборной.
"Возглавлю ли я сборную Италии? Мой ответ таков: сперва Федерация должна заново сформировать свою структуру, а уже затем принимать решение о тренере для сборной".
"Я не могу решить сейчас. Мне требуется ясность, лишь после этого можно задуматься о работе со сборной, но моя цель остается прежней — тренировать клубную команду".
"Какой клуб я бы хотел возглавить? Я пока не знаю, еще ничего не ясно, вам нужно подождать пару месяцев", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.
28.03.2018 22:00
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Последние комментарии:
бабло заканчивается?
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Тунхеля в Челси, Анчелотти в Арсенал и нормально будет.
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Для Челси лучше тренера не придумать. Играет в атаку, чего и хотят болельщики, с руководством не ругается, играет с теми игроками, что есть, с тренерами и прессой никаких конфликтов не бывает.
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Ему только 58.... Думал старше....
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