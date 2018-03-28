Агент: "Только клубы Премьер-Лиги могут позволить себе Жоржиньо"

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо заявил, что Премьер-Лига является единственным реалистичным направлением для его клиента, если тот решит покинуть Серию А.

Лишь сегодня 26-летний Жоржиньо заявил, что считает свой стиль игры подходящим для Премьер-Лиги. Вслед за самим футболистом масла в огонь подлил и агент Жоао Сантос.



"Связано ли его будущее с Англией? Он имеет определенную ценность для "Наполи", стоит определенных денег, которые могут себе позволить практически только клубы Премьер-Лиги. Более того, он не может быть продан в другой клуб из Италии".



"За ним следят большие команды, и это нормально, потому что он выступает на высочайшем уровне за "Наполи", а теперь мы говорим о нем как об игроке сборной".



"К настоящему моменту официальных предложений не поступало. Жоржиньо думает лишь о "Наполи", и мы должны дождаться окончания сезона, чтобы сделать определенные выводы".



"Что касается "Наполи", то мы пока не получали предложения о новом контракте от них. Пункт о выкупе в новом контракте? Насчет этого я не согласен с ними".



"Наполи" хочет установить отступные в 100 миллионов евро, тогда как мы готовы только на 20 млн. Уж лучше не включать этот пункт вообще", — сообщил Сантос Radio Crc.